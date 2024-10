Die schönsten Sprüche über Veränderung und persönliche Weiterentwicklung

Auf der Suche nach etwas Motivation oder Mut für einen Neuanfang kann ein gutes Zitat zum Thema Veränderung der nötige Anstoß sein. Die schönsten Sprüche über Veränderung im Leben sind in diesem Artikel für Dich zusammengestellt.

Sei es der Umzug in eine neue Stadt, ein Jobwechsel, eine neue Beziehung oder ein kompletter Neuanfang, das Leben verändert sich stetig.

"Intelligenz ist die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen."

"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist."

"Wenn Du fliegen willst, musst Du aufgeben, was Dich belastet."

"Wer neue Wege gehen will, muss ohne Wegweiser auskommen."

"Das Leben beginnt am Ende Deiner Komfortzone!"

von C. S. Lewis

"Die Schlange, die sich nicht häuten kann, muss sterben. So auch der Geist, der daran gehindert wird, seine Meinung zu ändern; er hört auf, Geist zu sein."

"Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll."

"Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten."

"In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht und sich nicht bewegt."

"Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen."

von Hermann Hesse

"Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?"

von Vincent van Gogh

"Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben."

von Friedrich Hebbel

"Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer."

von Seneca

"Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende wunderschön."

von Robin Sharma

"Die Leute, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es tun."

von Steve Jobs