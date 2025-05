Bis zu 700 Euro weniger als westdeutsche Kollegen: Schon wieder Streik bei DHL am Flughafen

Leipzig - Bis Samstagnachmittag werden Briefe und Pakete am DHL-Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle mit Verzögerung bearbeitet. Grund dafür ist ein erneuter 45-stündiger Warnstreik.

Die Gewerkschaft fordert vor allem eine bessere Bezahlung der Beschäftigten. © Tobias Junghannß

Am Donnerstagabend um 19 Uhr legten zahlreiche Mitarbeitende am DHL Hub Leipzig die Arbeit nieder. 45 Stunden, also bis Samstag um 16 Uhr, soll der Warnstreik andauern.

Es ist bereits der zweite Warnstreik, mit dem die Fachgewerkschaft DPVKOM den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen möchte. Schon Mitte April kam es zum Ausstand.

"Wir gehören jetzt endlich an den Verhandlungstisch", fordert die DPVKOM-Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus. "Die Mitarbeitenden am DHL Hub Leipzig brauchen dringend eine Angleichung ihrer Löhne an die ihrer Kollegen im Tarifgebiet West."

Sie betont, dass die etwa 7000 Mitarbeitenden in Leipzig für die gleiche Tätigkeit bis zu 700 Euro weniger Lohn bekommen als ihre Kollegen in Westdeutschland.