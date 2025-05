Gewerkschaft über Steinwurf auf Reporter bei Lok-Leipzig-Spiel: "Das ist eine neue Dimension"

Der in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständige Gewerkschaftssekretär Lucas Munzke erklärt: "Es ist unfassbar, mit welcher Feigheit der Kollege angegriffen wurde. Das ist eine neue Dimension, in der die Emotionen der angreifenden Person offenbar gezielt an ihm ausgelassen wurde."

"Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di verurteilt den körperlichen Angriff auf einen MDR-Kommentator auf das Schärfste", heißt es in einer Mittelung vom Samstag.

Die Leipziger Polizeidirektion ermittelt nach dem Steinwurf während des Spiels von Lok Leipzig gegen Havelse. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Zudem bewertet die Gewerkschaft den Steinwurf als "klare Verletzung der Presse- und Medienfreiheit", prangert die Tat als "einen weiteren Beleg dafür, dass Medienschaffende immer häufiger Zielscheibe von Angriffen und Übergriffen werden" an und erwartet "mehr Aufmerksamkeit der Politik, da durch solche Taten versucht wird, die Pressefreiheit zu unterdrücken".

In derartigen Fällen sieht Munzke die Vereine und Sicherheitsbehörden in der Pflicht - er kritisiert Lok Leipzig in Bezug auf den Schutz von Journalisten an jenem Spieltag:

"Offenbar wurden die Prioritäten hier an anderer Stelle gesetzt" und fordert eine schnelle Aufklärung von der Polizei: "Für das Sicherheitsgefühl des betroffenen Moderators und auch aller anderen Medienschaffenden ist es von großer Bedeutung, dass hier der Strafverfolgung besonders konsequent nachgegangen wird."

Die Leipziger Polizei ermittelt bereits zu dem Fall - es wurde Anzeige erstattet.