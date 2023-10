Neue Streikwelle im Groß- und Einzelhandel: Sachsen drohen leere Regale in Vorweihnachtszeit

Leipzig/Chemnitz - In Sachsens Supermärkten drohen in der Vorweihnachtszeit leere Regale, in Großküchen von Pflegeheimen, Krankenhaus-Caterern und Schulen Engpässe bei den Lebensmitteln. Grund ist eine knallharte Auseinandersetzung sowohl im Einzel- als auch im Großhandel. Die Streikwelle rollt bereits.