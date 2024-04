Herzlose Behörden geben auf! Elster darf zu ihrer geliebten Hündin zurück

Mit Erfolg! 155.536 (Stand: 17. April 2024) Unterstützer unterschrieben und nach einem zähen Ringen gaben die Behörden schließlich nach! Am Montag verkündeten Wells und Mortensen, dass Molly nach Hause kommt. Am Dienstag war es dann auch tatsächlich so weit.

Es war ein Schock, als die australische Wildschutzbehörde am 1. März Elster Molly aus ihrer Patchwork-Familie in Queensland herausriss. Juliette Wells und ihr Partner Reece Mortensen hatten den lustigen Vogel 2020 gefunden und gerettet.

Hündin Peggy und Elster Molly sind ein Herz und eine Seele. © Screenshot Instagram/peggyandmolly

Sechs Wochen nach ihrer Beschlagnahme kam die Elster, transportiert in einer Tiertasche, in ihrem alten Zuhause an. "Die Entscheidung, Molly zurückzugeben, wurde im Einklang mit dem Naturschutzgesetz von 1992 und nach umfassender Rechtsberatung getroffen", hieß es in einer Erklärung der zuständigen Behörde.

Wells und Mortensen gaben in einer Pressemitteilung bereits am Montag bekannt, dass sie sich auf Mollys Rückkehr freuen und dass sich das Leben "sehr bald wieder normalisiert", berichtet ABC Gold Coast.

Das aufregende Wiedersehen wurde von einem "kleinen Freudenschrei von Molly" begleitet, sagte das Parr weiter und fügte hinzu: "Als wir zu Hause ankamen, waren die Hunde sehr aufgeregt und wackelten mit ihren Hintern in voller Wucht, Molly machte ein paar aufgeregte Geräusche".

Beide beteuerten auch noch einmal, dass es nie ihre Absicht war, Geld mit der Elster zu verdienen. Die Möglichkeiten seien allerdings da gewesen.

Viel wichtiger war jedoch, dass sie als Familie von der Anwesenheit des liebenswürdigen Vogels profitierten.