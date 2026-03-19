Golden Retriever geht spazieren: Als er etwas entdeckt, rennt er plötzlich so schnell er kann
Hermosa Beach (USA) - Was für eine Freude: Nicht nur liebt es Golden Retriever Zebby, ausgedehnte Spaziergänge mit seinen Lieblingsmenschen zu unternehmen. Noch mehr freut er sich jedes Mal aufs Neue darüber, auf seinen Runden einer ganz besonderen Person über den Weg zu laufen.
In einem Video, das seither auf TikTok geteilt wurde, sieht man den Vierbeiner mit seinem Frauchen eine Promenade entlang spazieren, als der Hund plötzlich etwas entdeckt.
Sofort wird er schneller, beginnt an seiner Leine zu zerren und rennt schließlich los. Seiner Besitzerin bleibt dabei nichts anderes übrig, als sich von ihm davonziehen zu lassen und ihm unbeholfen nachzustolpern.
Und das, obwohl sich diese Situation nicht zum ersten Mal ereignet - und sie mittlerweile eigentlich bestens darauf vorbereitet sein sollte.
Schließlich reagiert Zebby immer gleich, wenn er auf seiner Gassirunde einen seiner allerliebsten Kumpels entdeckt: Ein Mann, der ihn jeden Tag mit einem Beutel voller Leckerlis anlockt.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schüttelt er die Tüte, winkt dem Hund begeistert zu – und freut sich schließlich, sobald das Tier zu rasen beginnt.
Auf TikTok ging der Golden-Retriever-Clip schnell viral
Golden Retriever Zebby bereitet TikTok-Followern mit gutem Gemüt immer wieder eine Freude
Doch keine Sorge, den ganzen Beutel überlässt er Zebby natürlich nicht. Über die ein oder andere Leckerei darf sich der Golden Retriever aber dennoch freuen.
Auf TikTok wurde der Clip innerhalb weniger Tage bereits mehr als 1,4 Millionen Mal angeklickt, sorgte unter den Zuschauern für eine Menge Begeisterung.
Doch nicht nur mit vorzüglichen Leckerlis kann man dem kleinen Zebby eine riesige Freude bereiten.
Auch mit ausgiebigen Strandbesuchen, neuen Plüschtieren oder einfach nur Gurkenscheiben schaffen es seine Besitzer immer wieder, ihm ein Strahlen aufs Gesicht zu zaubern. Und das stellen sie auf der Social-Media-Plattform regelmäßig unter Beweis.
Der Goldie ist einfach eine fröhliche Seele, die nicht viel braucht, um im Leben glücklich zu sein.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/zebbythegolden