Golden Retriever geht spazieren: Als er etwas entdeckt, rennt er plötzlich so schnell er kann

Hermosa Beach (USA) - Was für eine Freude: Nicht nur liebt es Golden Retriever Zebby, ausgedehnte Spaziergänge mit seinen Lieblingsmenschen zu unternehmen. Noch mehr freut er sich jedes Mal aufs Neue darüber, auf seinen Runden einer ganz besonderen Person über den Weg zu laufen.

Sobald Golden Retriever Zebby seinen Kumpel entdeckt, sprintet er los. © TikTok/Screenshot/zebbythegolden

In einem Video, das seither auf TikTok geteilt wurde, sieht man den Vierbeiner mit seinem Frauchen eine Promenade entlang spazieren, als der Hund plötzlich etwas entdeckt.

Sofort wird er schneller, beginnt an seiner Leine zu zerren und rennt schließlich los. Seiner Besitzerin bleibt dabei nichts anderes übrig, als sich von ihm davonziehen zu lassen und ihm unbeholfen nachzustolpern.

Und das, obwohl sich diese Situation nicht zum ersten Mal ereignet - und sie mittlerweile eigentlich bestens darauf vorbereitet sein sollte.

Schließlich reagiert Zebby immer gleich, wenn er auf seiner Gassirunde einen seiner allerliebsten Kumpels entdeckt: Ein Mann, der ihn jeden Tag mit einem Beutel voller Leckerlis anlockt.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schüttelt er die Tüte, winkt dem Hund begeistert zu – und freut sich schließlich, sobald das Tier zu rasen beginnt.