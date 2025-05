Ihre Geburt war eine kleine Sensation: Eisbärjungtier Anouk zieht aus

Hamburg - Kleine und große Fans der nicht mehr ganz so kleinen Anouk (2) müssen jetzt stark sein: Das Eisbärjungtier ist bereits Anfang der Woche aus dem Tierpark Hagenbeck ausgezogen und in ihrer neuen Heimat – dem "Safari Resort Lumigny" bei Paris – angekommen, wie der Hamburger Zoo am Dienstag mitteilte.

Mit ihrer aufgeweckten Art hat Anouk die Besucher und Besucherinnen des Tierparks Hagenbeck stets um den Fingern gewickelt. © Montage: Lutz Schnier (2)

Dass der Eisbärennachwuchs irgendwann ausziehen muss, stand schon von Anfang an fest.

"Es ist von Natur aus [so], dass Eisbären Einzelgänger sind, und eine Eisbärenmutter lebt ungefähr so zwei bis drei Jahre mit ihren Kindern zusammen, danach geht jeder seiner Wege. Das machen wir genauso, weil sie sich sonst irgendwann ernsthaft in die Haare bekommen werden", so der Dr. Flügger kurz nach der Geburt von Anouk gegenüber TAG24.

Mutter Victoria soll nach dem Auszug ihrer Tochter zunächst allein auf der Eismeer-Anlage bleiben. "Wir sind uns aber sicher, dass der Koordinator des EEP einen geeigneten Mann für Victoria finden wird, um das besonders seltene Erbmaterial der Tiere zu erhalten und wir weiteren Eisbärennachwuchs im Tierpark Hagenbeck begrüßen können", zeigt sich der Zootierarzt am Dienstag zuversichtlich.



Die Eisbärenzucht wie in Hagenbeck sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Art und sensibilisiere gleichzeitig für den Natur- und Artenschutz und macht auf die Bedrohungslage der größten Landraubtiere der Welt aufmerksam. Nach Schätzungen der "International Union for Conservation of Nature" gibt es weltweit nur noch 25.000 Eisbären.

Kritik der Tierschutzorganisation PETA, Eisbärennachwuchs als Publikumsmagnet zu "missbrauchen" und gesundheitliche Schäden durch die Gefangenschaft in Kauf zunehmen, entgegnete Dr. Flügger: "Ich sage mal so, wenn man Eisbärenhaltung und Eisbärenzucht richtig macht, dann ist die [Zoohaltung], glaube ich, völlig in Ordnung."

Das beste Beispiel sei Anouks positive Entwicklung.