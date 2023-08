Hamburger Zootierarzt äußert sich zu PETA-Kritik zum Eisbären-Baby

Dr. Michael Flügger arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Zootierarzt im Tierpark Hagenbeck. © Madita Eggers/TAG24

Die Geburt der jungen Bärin leiste laut Dr. Guido Westhoff, Zoologischer Direktor bei Hagenbeck, einen wertvollen Beitrag zur Arterhaltung.

Dr. Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei PETA, widersprach dieser Aussage Anfang des Jahres.

"Der Eisbären-Nachwuchs im Tierpark Hagenbeck leistet keinen Beitrag zum Artenschutz - die Babys werden lediglich als neuer Publikumsmagnet missbraucht, um die Kassen weiter klingeln zu lassen", so Dr. Würz.

Am Rande der Taufe des Eisbären-Babys am gestrigen Montag äußerte sich Dr. Michael Flügger zu den Vorwürfen: "Wir versuchen in den Zoos Reservepopulation für die freie Wildbahn zu erhalten", sagte der Zootierarzt auf Nachfrage von TAG24.

"Diese sind dazu da, dass [man], wenn draußen gute Lebensräume vorhanden sind, aber die Tiere aufgrund von Wilderei oder anderen Gründen nicht mehr in ausreichender Zahl vorhanden sind, dann wieder welche herausbringen kann. Das passiert ja auch schon zum Teil."