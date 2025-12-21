"Mussten sie leider gehen lassen": Tierschützer verlieren Kampf um Leben von Katze Akina
Dipperz - Kurz vor Weihnachten gibt es vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz leider eine sehr traurige Nachricht: Bengalkatze Akina hat den schweren Kampf um ihre Leben bedauerlicherweise verloren.
"Wir haben beschlossen, ihr weitere Qualen und weiteres Leid zu ersparen und haben sie schweren Herzens gehen lassen", sagt Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.
Dabei sah es vor einer Woche noch so aus, als hätte Akina doch eine Chance. Die Fellnase war zuvor schwer krank zu Anke gebracht worden, hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert, fraß nichts mehr.
In der Tierklinik riet man Anke, das Tier einschläfern zu lassen. Doch das wollte die Tierschützerin nicht wahrhaben. Und tatsächlich: Tierarzt Michael Eberhart gelang es, Akina so weit zu stabilisieren, dass die abgemagerte Katze wieder selbstständig Nahrung zu sich nehmen konnte.
"Wir waren alle überglücklich", sagt Anke. "Aber leider hielt die Freude nicht lange an und Akinas Zustand verschlechterte sich wieder massiv." Alle Versuche, ihr zu helfen, seien ohne Erfolg geblieben, sodass man das Tier schließlich habe erlösen müssen.
"Was bleibt ist Trauer und Rechnungen für mehrerer Tausend Euro", berichtet Anke niedergeschlagen. Sie hoffe deshalb auch auf weitere Unterstützung von allen, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt.
"Auch wenn es uns sehr unangenehm ist, noch einmal nach Spenden zu fragen, so sind wir leider dringend darauf angewiesen", sagt sie.
Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.
So geht es den anderen beiden "Notfellchen" Besen und Sissi
Dass mit diesen Spenden viel bewirkt werden kann, zeigen Katerchen Besen und Katze Sissi, die anderen beiden mit FIP infizierten "Notfellchen" in Ankes Obhut.
Beide befinden sich zurzeit in einer zeitaufwendigen und kostspieligen Therapie, die glücklicherweise anschlägt.
"Besen entwickelt sich momentan super. Er hat nun drei Kilogramm und ist ein wundervoller kleiner Kobold", freut sich Anke. Allerdings habe er immer noch mit starken Temperaturschwankungen zu kämpfen, die hoffentlich durch die weitere Therapie in den Griff zu bekommen sind.
Noch besser sei die Lage bei Sissi. "Sie entwickelt sich unter der Therapie ebenfalls super", sagt Anke. "Aber auch bei Ihr gibt es immer wieder leichte Temperaturschwankungen, allerdings nicht so extrem wie bei Besen."
So bleiben zumindest zwei kleine Lichtblicke für die Tierschützer nach dem Drama um Akina.
Ihr habt noch Fragen an Anke? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144), per WhatsApp oder E-Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins.
