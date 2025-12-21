"Mussten sie leider gehen lassen": Tierschützer verlieren Kampf um Leben von Katze Akina

Dipperz - Kurz vor Weihnachten gibt es vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz leider eine sehr traurige Nachricht: Bengalkatze Akina hat den schweren Kampf um ihre Leben bedauerlicherweise verloren.

Zuletzt wurde Akina immer schwächer, sodass sich die Tierschützer dafür entschieden, die Katze von ihrem Leid zu erlösen. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Wir haben beschlossen, ihr weitere Qualen und weiteres Leid zu ersparen und haben sie schweren Herzens gehen lassen", sagt Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.

Dabei sah es vor einer Woche noch so aus, als hätte Akina doch eine Chance. Die Fellnase war zuvor schwer krank zu Anke gebracht worden, hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert, fraß nichts mehr.

In der Tierklinik riet man Anke, das Tier einschläfern zu lassen. Doch das wollte die Tierschützerin nicht wahrhaben. Und tatsächlich: Tierarzt Michael Eberhart gelang es, Akina so weit zu stabilisieren, dass die abgemagerte Katze wieder selbstständig Nahrung zu sich nehmen konnte.

"Wir waren alle überglücklich", sagt Anke. "Aber leider hielt die Freude nicht lange an und Akinas Zustand verschlechterte sich wieder massiv." Alle Versuche, ihr zu helfen, seien ohne Erfolg geblieben, sodass man das Tier schließlich habe erlösen müssen.

"Was bleibt ist Trauer und Rechnungen für mehrerer Tausend Euro", berichtet Anke niedergeschlagen. Sie hoffe deshalb auch auf weitere Unterstützung von allen, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt.

"Auch wenn es uns sehr unangenehm ist, noch einmal nach Spenden zu fragen, so sind wir leider dringend darauf angewiesen", sagt sie.

Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.