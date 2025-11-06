Vergiftet und erkrankt: Katerchen Paul hat schweren Start ins Leben! Jetzt sucht er ein Zuhause

Delitzsch - Der Start ins neue Leben kann für Fellnasen ziemlich schwer sein. Der junge Kater aus dem Tierheim Delitzsch kann davon ein Lied singen. Vergiftet und mit FIP diagnostiziert hat die kleine Samtpfote schon einiges durch - und sich immer wieder zurück gekämpft. Nun sucht Paul ein Für-Immer-Zuhause.

Im Tierheim Delitzsch sucht derzeit Katerchen Paul nach einem Zuhause. © Montage: Screenshots/facebook.com/tierheim.delitzsch

Etwa 1,5 Jahre ist der Stubentiger jung, erblickte im Mai 2024 das Licht der Welt.

Schon die ersten Monate waren jedoch alles andere als leicht, wie die Mitarbeiter des Tierheims Delitzsch berichten: Mit einer schweren Vergiftung kam Paul im Januar 2025 als Fundtier in die Einrichtung.

"Als Kämpfer geboren überstand er diese mit Ach und Krach und integrierte sich dann ohne Probleme in die Katzengruppe", erinnern sich die Tierfreunde auf Facebook.

Nur wenige Monate später der nächste Schock: Bei einer Tierarzt-Untersuchung wird bei Paul Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) diagnostiziert, eine virale Erkrankung bei Katzen, die tödlich enden kann.

"Aber auch hier zog er seine Rüstung an und erkämpfte sich den Weg in ein weiteres 'neues Leben'", so die Tierheim-Mitarbeiter.