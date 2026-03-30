Kuscheliger Armos war jahrelang eingesperrt: Story von Hund ist herzzerreißend

Köln - Sieben Jahre voller Leid: Rottweiler Armos hatte bisher kaum ein richtiges Hundeleben. Jetzt sucht das Tierheim Köln -Dellbrück endlich Menschen, die ihm zeigen, wie schön die Welt sein kann

Trotz schwerer Vergangenheit total liebenswert: Armos sucht die Nähe zu Menschen. © Bildmontage: Webseite/Tierheim-Köln-Dellbrück

Armos wurde zusammen mit zwei weiteren Hunden aus schlechter Haltung geholt. "Er war fast den ganzen Tag in einem Verschlag eingesperrt und kennt dementsprechend die schönen Seiten des Lebens noch überhaupt nicht", berichten die Pfleger auf Instagram.

Kontakt zu anderen Hunden oder auch Menschen habe der kräftige, aber freundliche Kerl nie genossen. Stattdessen wurden die Tiere voneinander isoliert gehalten.

Deshalb wirke der Vierbeiner auch heute oft noch etwas verloren. Er kenne keine Kommandos und schaue einen mit seinen großen Augen immer leicht naiv an, als wolle er fragen: "Wo bin ich hier?".

Trotz allem habe sich die "kleine Dampfwalze", wie ihn das Tierheim liebevoll nennt, sein gutes Herz bewahrt. "Er hat das Vertrauen in Menschen nicht verloren. Ganz im Gegenteil: Armos ist ein super lieber Kerl", schwärmen die Mitarbeiter in dem Video.