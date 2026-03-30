Kuscheliger Armos war jahrelang eingesperrt: Story von Hund ist herzzerreißend
Köln - Sieben Jahre voller Leid: Rottweiler Armos hatte bisher kaum ein richtiges Hundeleben. Jetzt sucht das Tierheim Köln-Dellbrück endlich Menschen, die ihm zeigen, wie schön die Welt sein kann
Armos wurde zusammen mit zwei weiteren Hunden aus schlechter Haltung geholt. "Er war fast den ganzen Tag in einem Verschlag eingesperrt und kennt dementsprechend die schönen Seiten des Lebens noch überhaupt nicht", berichten die Pfleger auf Instagram.
Kontakt zu anderen Hunden oder auch Menschen habe der kräftige, aber freundliche Kerl nie genossen. Stattdessen wurden die Tiere voneinander isoliert gehalten.
Deshalb wirke der Vierbeiner auch heute oft noch etwas verloren. Er kenne keine Kommandos und schaue einen mit seinen großen Augen immer leicht naiv an, als wolle er fragen: "Wo bin ich hier?".
Trotz allem habe sich die "kleine Dampfwalze", wie ihn das Tierheim liebevoll nennt, sein gutes Herz bewahrt. "Er hat das Vertrauen in Menschen nicht verloren. Ganz im Gegenteil: Armos ist ein super lieber Kerl", schwärmen die Mitarbeiter in dem Video.
Chance auf ein neues Leben: Wer meldet sich für Armos?
Im Alltag zeigt sich Armos ruhig, lieb und total verschmust. "Der nimmt auch Leckereien ganz vorsichtig", zeigen die Pflegerinnen. Wenn man ihn krault, kuschelt er sich direkt an seinen Menschen und zeigt sein schönstes Lachen.
Gleichzeitig muss der Rüde noch vieles lernen, da so gut wie alles neu für ihn ist. "Er weiß nicht viel", heißt es vom Tierheim dazu. Doch trotz der schweren Vergangenheit lerne er schnell.
Ein Anfängerhund sei das starke Männlein aber definitiv nicht. Das Tierheim sucht gezielt Menschen mit Erfahrung, die sich mit der Rasse und den Auflagen auskennen.
Zudem habe man feststellen können, das Armos keine Kinder mag. Warum das so ist, ist den Pflegern aber selbst ein Rätsel: "Wer weiß, was er erlebt hat."
Wer Armos kennenlernen möchte, kann sich über die Webseite des Tierheims melden. Hier freut man sich über eine ausführliche Mail von seinem potenziell neuen Zuhause.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite/Tierheim-Köln-Dellbrück