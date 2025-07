Entenmama watschelt mit Küken über Straße: Plötzlich sind alle sieben weg

Berlin - Ja, so ein Gully hat schon seine Tücken. Was nicht schon alles zwischen die Gitterstäbe geflutscht ist: sämtliche Schlüssel, Bargeld, Plastikkarten aller Art oder ganze Portemonnaies und leider auch immer wieder kleine Tiere .

Die Polizei hat den "Tatort" weiträumig abgesperrt. © Facebook/Polizei Berlin

So geschehen am Montag in Berlin-Zehlendorf. Hier flatterte eine Entenmama verzweifelt um einen Gully herum, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Kurz zuvor war das Muttertier gemeinsam mit seinen sieben Küken über die Königsstraße im Ortsteil Wannsee gewatschelt, doch plötzlich waren die Jungtiere allesamt wie vom Erdboden verschluckt und das im wahrsten Sinn des Wortes.

Der Vorfall rief schließlich die Beamten vom Abschnitt 43 auf den Plan, denn die Ente wollte natürlich partout nicht vom "Tatort" weichen und stellte so eine Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar.

Den Einsatzkräften gingen dann auch noch Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) zur Hand und mit vereinten Kräften konnte der Gully endlich geöffnet werden - da war von den sieben Entlein aber bereits nichts mehr zu sehen.