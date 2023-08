Siebenschläfer, Eichhörnchen oder Feldhasen: Hier wird den Tieren geholfen

Zuckersüß und mit großem Hunger: Siebenschläfern, Eichhörnchen oder auch Feldhasen wird von Sabine Gallenberger (41) geholfen. © Michael Faulhaber/dpa

Bei Gallenberger ist - salopp gesagt - die Bude voll: Die Münchnerin betreibt eine Auffangstation für Wildtiere. Hier tummelt sich pelziges und putziges Getier: In einem Gehege sitzen Feldhasen-Junge, in einem Käfig klettern Eichhörnchen munter umher und in mehreren Tierboxen schlummern dazu in kuschligen Stoffnestern zahlreiche Siebenschläfer.

Im Garten steht eine große Voliere, in der ebenfalls Eichhörnchen herumturnen. Eine ganz besondere Tierfamilie hat Gallenberger aus Platzgründen allerdings bei ihrer Mutter Heidi untergebracht.

In einem Käfig hat sich dort eine Siebenschläfer-Mama mit ihren acht Jungen in ein Nest verkrochen. Während die Kleinen sich mit ihrem langen Schwanz umwickelt zur Ruhe gebettet haben, hat das Muttertier die Menschen fest im Blick.

Käme ihren Kleinen jemand zu nahe, würde es ordentlich angreifen, sagt Gallenberger.

Die Siebenschläfer waren im Juli im Badezimmerschrank einer Familie in München aufgetaucht. Das Muttertier hatte sich eine Schublade als ihr Nest ausgesucht und es sich sowie ihren Jungen zwischen Waschlappen bequem gemacht.