Da sind sie! Tiger-Babys "Raja" und "Rimba" im Frankfurter Zoo vorgestellt

Frankfurt am Main - Großer Auftritt für die beiden knapp zwei Monate alten Tiger-Jungs "Raja" und "Rimba" im Frankfurter Zoo : Am heutigen Mittwoch konnten die beiden kleinen Sumatra-Tiger erstmals näher in Augenschein genommen werden.

Außerdem erhielten die (noch) sehr drolligen Kerlchen ihre ersten Impfungen. "Raja" und "Rimba" kamen am 20. Juni zur Welt und waren bislang nur über eine Überwachungskamera in der Wurfbox zu beobachten.

Sumatra-Tiger sind einer sehr selten gewordene Art und stark vom Aussterben bedroht. © Boris Rössler/dpa

Und wenn sie nicht in der Wurfbox sei, dann gehe sie gerne zu "Emas", dem Papa der beiden kleinen Tiger. Für den 14-jährigen "Emas" sei es ebenfalls das erste Mal, dass er Nachwuchs bekommen habe.

Er schaue auch gelegentlich nach "Raja" und "Rimba", halte aber Abstand, sagte die Zoo-Direktorin. "Emas" war erst Ende 2022 im Frankfurter Zoo eingezogen, "Cinta" kam kurz zuvor in die Main-Metropole.

Die Tiger-Babys seien eine Freude, sagte die Frankfurter Dezernentin für Kultur und Wissenschaft Ina Hartwig (60, SPD). Denn jeder Nachwuchs bei den stark bedrohten Sumatra-Tigern könne zur Erhaltung der Art beitragen.

"Jetzt ist es schön, dass die Tiger-Kinder für die Besucherinnen und Besucher in der Anlage zu sehen sind", so Ina Hartwig weiter. "Gerade in den Sommerferien bietet sich ein Zoobesuch an. Hier kann man den Tieren nicht nur begegnen, sondern auch viel über ihre wildlebenden Verwandten lernen".