Horror-Angriff in Zoo: Nashorn tötet Pflegerin (†33) und verletzt ihren Ehemann schwer!

Das Unglück geschah in der Nashorn-Anlage des Tiergartens. © Barbara Gindl/APA/dpa

Die 33-Jährige, welche laut Zoodirektion aus München stammte, sei am Dienstagmorgen gegen 6.55 Uhr ganz normal ihrer täglichen Arbeitsroutine im Nashorngehege nachgegangen.

Demnach wollte die Frau ein 1,8 Tonnen schweres Weibchen mit einem Stift zum Schutz gegen Insekten eincremen. Dies sei eine tägliche Routinearbeit. Plötzlich war das 30 Jahre alte Tier auf die Pflegerin losgegangen.

Wie ein österreichischer Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur mitteilte, wurde außerdem ein weiterer Pfleger (34), bei dem es sich um den Ehemann der Frau handelte, am Bein schwer verletzt. Der Österreicher wollte seiner Frau zu Hilfe kommen und erlitt dabei einen Oberschenkelbruch. Er wird derzeit in der Uniklinik Salzburg behandelt.

Die Pflegerin wurde bei dem Angriff so schwer am Brustkorb verwundet, dass sie noch an der Unglücksstelle verstarb. Wiederbelebungsversuche waren gescheitert.