Riesenkängurus machen aus Wilhelma ein Sprungbrett

Mit neugierigen Blicken erkunden die neuen Gäste in der Stuttgarter Wilhelma ihre Umgebung. © Wilhelma / Lisa-Marie Grimmer

Erst kürzlich präsentierte der bekannteste Zoo Baden-Württembergs stolz seine Emus, nun haben die Zoobesucher zwei weitere Gäste ins Herz geschlossen: Die Rede ist von Grauen Riesenkängurus.

Dabei wird den Tieren eine besondere Ehre zuteil: Genau diese beiden für Down Under so typischen Arten zieren auch das australische Wappen.

An dieser Stelle lohnt ein kurzer Exkurs in die Historie, denn bei dessen Gestaltung im Jahr 1912 wurden Emu und Känguru auserwählt, da sie sich ausschließlich vorwärts, aber nie rückwärts fortbewegen, also symbolhaft für Fortschritt stehen.

Wie die Wilhelma mitteilte, möchte man auch in Stuttgart einen Schritt nach vorne gehen. Aus diesem Grund sind die Beuteltiere nur vorübergehend im Gehege der Emus und Hühnergänse zu Hause, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Vogelfreifluganlage befindet.

Zukünftig sollen sich die beiden Riesenkängurus ihr neues "Wohnzimmer" mit den Wombats teilen.