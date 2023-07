Sicher gelandet: Stuttgarter Wilhelma begrüßt vier zuckersüße Koalas

Die Stuttgarter Wilhelma hat für seine Terra Australis gleich vierfachen Koala-Zuwachs aus Down Under bekommen. Die Beuteltiere sind jedoch noch in Quarantäne.

Von Simon Schwenk

Stuttgart - Bei ihrem Anblick muss einfach jedes Herz aufgehen! Die Stuttgarter Wilhelma hat für seine "Terra Australis" gleich vierfachen Koala-Zuwachs aus Down Under bekommen. Die Beuteltiere müssen sich jedoch noch bis zur Eröffnung am 25. Juli in Quarantäne begeben.

Die Koalas sind endlich da. Nach rund 40-stündiger Reise sind sie am Freitagabend in der Wilhelma angekommen. © Wilhelma Stuttgart Um eine tierische Attraktion reicher ist die Stuttgarter Wilhelma. Wie die Zooverwaltung am Montag mitteilte, kamen die vier Koala-Neuzugänge am vergangenen Freitag am Frankfurter Flughafen an, wo sie auch schon liebevoll von Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin (54) sowie zwei Tierpflegern in Empfang genommen wurden. Verglichen mit der kräftezehrenden 40-Stunden-Reise aus Australien musste den süßen Beuteltieren die letzte Etappe vom Frankfurter Flughafen in den Stuttgarter Zoo kurzweilig vorgekommen sein. Ein speziell auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmter, klimatisierter Transport zeugt von der großen Sorgfalt, die alle Beteiligten im Sinne der Tiere walten ließen. Dafür spricht auch, dass eine australische Tierpflegerin die vier tierischen Gäste auf ihrer Reise begleitete und auch noch einige Tage im Zoologisch-Botanischen Garten bleiben wird, um den Eingewöhnungsprozess der Koalas zu unterstützen.

Koalas in der Wilhelma: Eingewöhnungszeit beginnt

Die vier Koalas befinden sich aktuell in der Terra Australis in Quarantäne. © Wilhelma Stuttgart Doch wer sind die goldigen Koalas eigentlich und was machen sie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt? Bei den flauschigen Neuzugängen handelt es sich um die zwei Männchen Aero (5) und Navy (2,5) sowie die beiden Weibchen Scarborough (4) und Auburn (2,5). Alle vier waren in der Dreamworld Wildlife Foundation in Australien zu Hause. Hierbei handelt es sich um eine Stiftung, die sich dem Schutz und Erhalt bedrohter einheimischer Tierarten widmet. Und nun, im neuen Wohnzimmer, der Stuttgarter Wilhelma, dürfen sich die vier süßen Tiere richtig heimisch fühlen. Allerdings müssen die verliebten Blicke der Zoobesucher noch für rund drei Wochen warten. Die neue Terra Australis, in der elf Tierarten aus Down Under zu sehen sein werden, wird erst ab dem 25. Juli für jedermann geöffnet sein.

Die Tiere sind in einem guten Zustand in Deutschland angekommen. Sie haben den Flug gut überstanden. © Wilhelma Stuttgart

Tierpflegerin Michelle Barnes hat die Tiere von Australien nach Deutschland begleitet. © Wilhelma Stuttgart

Die Koalas fressen auch die Eukalyptusblätter, die die Wilhelma aus einer Gärtnerei in Leipzig bekommt. © Wilhelma Stuttgart