Ukraine-Krieg: London bietet Unterstützung bei Taurus-Lieferung an

Ukraine - Die Türkei hat sich bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) in Istanbul erneut als Vermittler im Krieg Russlands gegen die Ukraine angeboten.

Luftalarm herrschte vor allem im Süden der Ukraine. In der Industriestadt Krywyj Rih seien Explosionen zu hören gewesen. Auf das Gebiet Charkiw im Osten schossen russische Flugzeuge Gleitbomben ab.

In der Nacht zum Samstag griff Russland die Ukraine derweil erneut mit Schwärmen von Kampfdrohnen iranischer Bauart an, wie die ukrainische Luftwaffe entsprechend mitteilte.

Die Türkei unterstütze außerdem die Integration der Ukraine in "euro-atlantische Institutionen".

"Wir sind bereit, einen Friedensgipfel auszurichten, an dem auch Russland teilnimmt", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan (70) nach seinem Treffen mit Selenskyj. Er sagte zudem auch die Unterstützung seines Landes beim Wiederaufbau der Ukraine zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte eine Lieferung des weitreichenden Waffensystems mit der Begründung abgelehnt, Deutschland könne "nicht tun, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird".

Auf die Frage, ob sein Land bereit wäre, die Probleme zu lösen, die einer Taurus-Lieferung entgegenstehen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung": "Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen".

Großbritanniens Außenminister David Cameron hat Deutschland Unterstützung angeboten, um eine eventuelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu ermöglichen.

Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag einen massiven Drohnenangriff abgewehrt.

Die Folgen des Angriffs am Boden würden noch erfasst, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, am Samstagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Vorläufigen Angaben zufolge habe es aber keine Todesopfer gegeben, schrieb Golubew weiter.

Ein Mitarbeiter des Notfallministeriums, der an der Beseitigung der Folgen beteiligt war, sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr.