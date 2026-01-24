Seit Monaten in Dracula-Region vermisst: Suche nach 18-jährigem Touristen eingestellt

Bran (Rumänien) - Ein junger Brite suchte das Abenteuer in den Wäldern Rumäniens - doch seine Wanderung endete tragisch.

Die Bergrettung kämpfte sich durch das unwegsame Gelände, um nach dem Touristen (18) zu suchen. © Facebook/Screenshot/SalvamontBrasov

Wie Mirror berichtet, war der 18-jährige George Smyth am 23. November 2025 nahe dem Dracula-Schloss in den schneebedeckten Bergen Rumäniens unterwegs, als ihm plötzlich die Kräfte verließen.

Im Tiganesti-Tal, etwa 3,5 Stunden von seinem geplanten Ziel entfernt und auf rund 2000 Metern Höhe, setzte George einen Notruf ab. Verzweifelt teilte er der Bergrettung am Telefon mit, dass er erschöpft und unterkühlt sei - dann brach das Signal abrupt ab.

Die Einsatzkräfte konnten zwar das Smartphone von George zurückverfolgen, doch vor Ort fanden sie nur seinen Wanderrucksack. Von ihm selbst fehlt bislang jede Spur.

Wegen hoher Lawinengefahr ist die Suche nach dem jungen Mann vorerst eingestellt. Ob und wann sie wieder startet, ist unklar - Rettungskräfte gehen inzwischen davon aus, dass er nicht mehr lebend gefunden werden kann.