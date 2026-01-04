Alle Todesopfer aus Crans-Montana identifiziert: Viele von ihnen waren Jugendliche

Crans-Montana (Schweiz) - Nach der Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos in Crans-Montana (Schweiz) steht fest: Viele derjenigen, die es nicht mehr lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen.

Viele Opfer kämpfen derzeit um ihr Leben. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin, wie die Schweizer Polizei im Kanton Wallis berichtet. Darunter waren unter anderem Italiener und Franzosen, Deutsche waren nicht unter den Todesopfern.

Das Inferno in einer Bar des Schweizer Skiorts wurde nach bisherigen Ermittlungen durch eine funkensprühende Partyfontäne ausgelöst. Sie setzte den Erkenntnissen zufolge Schaumstoff an der Decke in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus.

Untersucht wird, ob die Brandschutzvorschriften eingehalten wurden. Gegen die beiden französischen Betreiber der Bar wird inzwischen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Unklar ist unter anderem, ob die Deckenabdeckung regelkonform war und ob es genügend zugängliche Notausgänge gab. Einige der 119 überwiegend schwer verletzten Überlebenden sind in einer kritischen Phase.

