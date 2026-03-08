Backpackerin leblos aufgefunden: Nun ist die Todesursache bekannt

K'gari (Australien) - Für eine junge Kanadierin sollte Australien zur unvergesslichen Backpacking-Erfahrung werden - doch ihr Trip endete tragisch, sie kam ums Leben. Nun steht die Todesursache fest.

Piper James (†19, l.) war mit ihrer Freundin Taylor nach Australien gereist, um eine tolle Zeit zu haben. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Marjorie Stricker

Piper James wurde am 19. Januar 2026 leblos am Strand aufgefunden, nachdem sie offenbar zum Schwimmen aufgebrochen war.

In der Nähe befanden sich mehrere wild lebende Hunde (Dingos) und ihr Körper wies zahlreiche Bisswunden auf.

Ihr Tod sorgte weltweit für große Bestürzung und die Ursache war zunächst unklar.

Mittlerweile steht fest, dass die 19-jährige Touristin nach einem Dingo-Angriff ertrunken ist, wie ABC unter Berufung auf das Gerichtsmedizinische Institut von Queensland am Freitag berichtet.