Endlich ist die Todesursache geklärt: Daran starb Schach-Profi Daniel Naroditsky (†29)

Charlotte (USA) - Der Tod des international bekannten Großmeisters Daniel Naroditsky (†29) hatte die Schachwelt im vergangenen Herbst erschüttert. Nun gib es neue Erkenntnisse zu der Todesursache des US-Amerikaners.

Nach rund drei Monaten steht nun die Todesursache von Daniel Naroditsky (†29) fest. © Fotomontage/X/@Grant_Oen

Wie die Behörden im US-Bundesstaat North Carolina mitteilten, verstarb der 29-Jährige kurz vor seinem Geburtstag an den Folgen eines gefährlichen Drogen-Cocktails, berichtete TMZ.

Nach Angaben des leitenden Gerichtsmediziners befanden sich zum Todeszeitpunkt Methamphetamin und Amphetamin im Körper des Schachprofis. Zusätzlich wurde bei dem Verstorbenen Mitragynin festgestellt - ein Wirkstoff mit opioidähnlichen Effekten.



Das Gemisch habe laut den Behörden zu einer tödlichen Überdosis geführt. Hinweise auf jegliches Fremdverschulden gab es demnach nicht, erklärte das Newsportal.

Naroditsky war im Oktober tot in Charlotte (USA) aufgefunden worden. Das Ableben des Großmeisters teilte sein ehemaliger Verein "Charlotte Chess Center" auf Instagram mit.

Die Todesursache des 29-Jährigen stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest - doch nun herrscht traurige Gewissheit.