Urlaub endet in Tragödie: Mädchen (†8) spielt im Pool, dann taucht es nicht mehr auf

Houston (Texas/USA) - Daniela Jaico und ihre achtjährige Tochter Aliyah Lynette wollten nur einen schönen Urlaub in Texas verbringen. Doch dieser endete vergangenes Wochenende in einer schrecklichen Tragödie.

Daniela Jaico trauert um ihre Tochter. © Screenshot/Facebook/Daniela Jaico

Mutter Daniela ist am Boden zerstört. Auf Facebook versucht sie den Verlust zu verarbeiten und nimmt mit einem rührenden Beitrag Abschied von ihrer Tochter.

In diesem schreibt sie: "Man sagt, wir alle haben unser Schicksal gezeichnet, aber ich kann nicht verstehen, warum deines so war. Danke, meine Liebe, für die acht Jahre, die du mir an deiner Seite gegeben hast. Danke, mein Mädchen, dass du mich gelehrt hast, was Liebe ist und ein edles Herz."

Wie genau das Unglück passieren konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ersten Informationen zufolge könnten die Rohrleitungen defekt oder falsch programmiert gewesen sein, sodass es zu einer Fehlfunktion des Rohres kam. Demnach hätte es eine zu starke Saugwirkung geben können.

Angeblich sei es nicht das erste Mal gewesen, dass die Hotelanlage Probleme mit den Poolrohren hat.