Von 180-Kilo-Kugel erfasst: Disney-Mitarbeiter wird zum Helden - und erleidet schwere Verletzung
Orlando (Florida) - Ein Cast-Mitglied ist bei einer Stuntshow in Disneys Hollywood Studios verletzt worden, nachdem er beherzt eingreifen und Schlimmeres verhindern wollte. Wie das Magazin PEOPLE berichtete, kam es während der Aufführung von "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" zu einem tragischen Zwischenfall.
Am Mittwoch tauchte auf TikTok ein erschreckendes Video auf, das den unglücklichen Unfall des Mitarbeiters namens Robert festhielt. Während der Vorstellung löste sich ein rund 180 Kilogramm schwerer Kunst-Felsblock, welcher Teil einer bekannten Stuntszene ist, aus seiner vorgesehenen Bahn und rollte in Richtung Zuschauerraum.
Die Videoaufnahmen zeigen, wie der Mitarbeiter blitzschnell reagierte, sich just dem heranrollenden Riesen-Objekt entgegenstellte und versuchte es zu stoppen - ohne Erfolg.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde Robert nach hinten geschleudert und landete mit dem Hinterkopf auf dem harten Boden.
Im Publikum herrschte zunächst große Verunsicherung. Eine Besucherin, die den Vorfall miterlebte, berichtete PEOPLE, der Darsteller habe sich schützend vor die Zuschauer gestellt.
"Er hat uns davor bewahrt, getroffen zu werden", sagte sie. Kurz darauf eilten weitere Cast-Mitglieder herbei, um dem verletzten Mann zu helfen.
Nach brutaler Kopfwunde: Disney-Mitarbeiter muss sechsfach genäht werden
In dem TikTok-Video wurde das Ausmaß seiner versuchten Heldentat deutlich. Mit einer blutenden Kopfverletzung wurde der Disney-Mitarbeiter vom Set begleitet. Seine Kollegen äußerten sich kurze Zeit später auf X. "Er hat sechs Stiche erhalten, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung", schrieben sie.
Ein Sprecher von Disney World bestätigte den Zwischenfall gegenüber PEOPLE. Man unterstütze den Verletzten während seiner Genesung. Sicherheit habe für Disney oberste Priorität. Das betroffene Showelement werde vorerst angepasst, während eine interne Untersuchung laufe.
Nach kurzer Unterbrechung wurde die Show fortgesetzt. Zum Abschluss trat der Verletzte noch einmal vor das Publikum und winkte – begleitet von Standing Ovations.
Die "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" zählt seit Jahren zu den bekanntesten Attraktionen im Park. Die Show ist vor allem durch ihre aufwendigen Action-Sequenzen berühmt geworden - eine Beliebtheit, die dem Disney-Mitarbeiter zum schmerzhaften Verhängnis wurde.
Titelfoto: Fotomontage/TikTok/dumb_blonde11