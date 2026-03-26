Zwillingsschwester überlebt tödlichen Unfall in Schramberg

Schramberg - Den Lkw-Unfall in Schramberg hat die Zwillingsschwester des getöteten Dreijährigen im Kinderwagen überlebt. Das Mädchen blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihre 29 Jahre alte Mutter und ihr Bruder kamen bei dem Unglück ums Leben.

Die Unfall-Straße war mit Trümmerteilen des Lkw übersät. © Joshua Rzepka/onw-images/dpa

Der 53-jährige Lastwagenfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er und ein weiterer Mann wurden leicht verletzt.

Der Unfall löste große Bestürzung in der Schwarzwald-Gemeinde aus. Die Stadt organisiert Unterstützung für Angehörige und das Umfeld der Familie, zugleich organisierte eine Freundin der Getöteten auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion.

Was geschehen sei, sei unfassbar, sagte Miriam Gulizia. Ihre Freundin sei mit den beiden Kindern auf dem Weg zum Kindergarten gewesen. "Die Kleine hat nur einen Kratzer bekommen", sagte Gulizia in einem RTL-Interview.

Die Dreijährige sei mit einem weiteren älteren Sohn der Verstorbenen bei ihrem Papa. "Sie sind nicht allein."

Die Spendenaktion wurde gleich am Mittwoch in Absprache mit dem Elternbeirat des Kindergartens ins Leben gerufen. Von dort kannten sich die beiden Frauen.