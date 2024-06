Trump gegen Biden: Erstes TV-Duell vor schicksalsträchtiger US-Wahl!

Donald Trump (78, l.) und Joe Biden (81, r.) traten bereits vor vier Jahren in zwei TV-Duellen gegeneinander an. (Archivbild) © Patrick Semansky/AP/dpa

Der Wahlkampf in den USA geht in die heiße Phase über! In der Nacht auf Freitag steigt in Atlanta das erste von insgesamt zwei TV-Duellen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl am 5. November.

Für Interessierte aus Deutschland heißt es deshalb: lange wach bleiben. Nach mitteleuropäischer Zeit beginnt der heiß erwartete Schlagabtausch erst um 3 Uhr. Für alle Nachteulen übertragen die Sender "Phoenix" und "ZDF" ab 2.45 Uhr. Zusätzlich wird es einen Livestream in der ARD-Mediathek geben.

Veranstaltet wird die US-Debatte diesmal von CNN. Der Nachrichtensender spricht im Vorfeld dabei von nichts Geringerem als der "schicksalhaftesten Präsidentschaftsdebatte in der Geschichte der USA" - und das nicht ohne Grund.

Mit Biden und Trump stehen sich die zwei ältesten US-Präsidenten in der Geschichte gegenüber.

Zum ersten Mal überhaupt begegnen sich auf der Bühne ein amtierender Präsident und sein Vorgänger. Mit Trump kämpft außerdem der erste Ex-Präsident um den Wiedereinzug ins Weiße Haus, der von einem Gericht schuldig gesprochen wurde.

Hitzige Wortgefechte sind also vorprogrammiert.