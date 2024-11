US-Wahl im Liveticker: Trump schürt Ängste vor Wahlbetrug

Die US-Wahl 2024 im TAG24-Liveticker.

Washington - Nur noch wenige Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Verteidigen die Demokraten um Kamala Harris (60) ihren Platz im Weißen Haus oder gelingt Donald Trump (78) die Rückkehr für eine zweite Amtszeit?

Sie kämpfen um den Platz im Weißen Haus: Demokratin Kamala Harris (60, l.) und Republikaner Donald Trump (78, r.). © Uncredited/AP/dpa Es bahnt sich ein enges Rennen zwischen den beiden Kandidaten an, bei dem die amtierende Vizepräsidentin Harris den Umfragen zufolge die Nase leicht vorn hat - zuletzt allerdings an Vorsprung einbüßen musste. Der bisherige Wahlkampf glich US-typisch wieder mal einem Spektakel: erst der Rückzug von Noch-Präsident Joe Biden (81), dann ein Anschlag auf Trump und gefühlt jeder Promi von Eminem (52) bis Taylor Swift (34) machte sich öffentlich für eine Seite stark. Wie sich die Amerikaner letztlich entscheiden, wird sich am 5. November zeigen. US Wahl 2024 Milliardär macht Wahlkampf: Musk will täglich eine Million Dollar verschenken! Alle Neuigkeiten rund um die US-Wahl 2024 findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

3. November, 20.49 Uhr: Trump bedauert Rückzug aus Weißem Haus

Der frühere US-Präsident Donald Trump (78) bedauert seinen Rückzug aus dem Weißen Haus nach seiner Wahlniederlage 2020. "Wir hatten die sicherste Grenze in der Geschichte unseres Landes, an dem Tag, an dem ich ging. Ich hätte ich nicht gehen sollen. Ich meine, ganz ehrlich, weil wir es so gut gemacht haben", sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat in Lititz im US-Bundesstaat Pennsylvania offenkundig mit Blick auf das Weiße Haus. Er fügte dann hinzu, dass nun an jeder Wahlkabine "Hunderte Anwälte" stünden. Zuvor hatte Trump über die Errungenschaften seiner Präsidentschaft gesprochen. "Wir hatten die beste Wirtschaft aller Zeiten. Wir hatten die Mauer. Wir hatten alles."

3. November, 19.59 Uhr: Trump schürt Ängste vor Wahlbetrug

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl schürt der republikanische Kandidat Donald Trump (78) ohne jeden Beleg Ängste vor Wahlbetrug. "Sie kämpfen so hart, um dieses verdammte Ding zu stehlen. Sehen Sie sich an, was los ist. Schauen Sie sich an, was jeden Tag in Ihrem Staat passiert", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Lititz im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. "Wir haben einen Haufen von Betrügern, die nur darüber nachdenken, wie sie betrügen können." Das Ergebnis der Wahlen müsse "um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr am Dienstagabend" feststehen, so Trump weiter.

Der republikanische Kandidat Donald Trump (78) schürt aktuell Ängste vor Wahlbetrug. © Evan Vucci/AP/dpa

3. November, 17.53 Uhr: Medwedew ohne große Erwartungen an US-Wahlen

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew (59) hat sich abfällig über die beiden Präsidentschaftskandidaten der USA und die unmittelbar bevorstehenden Wahlen geäußert. "Wir haben keinen Grund für überzogene Erwartungen", schrieb er auf Telegram zu der Abstimmung. Aus seiner Sicht werde die Wahl nichts ändern, "denn die Positionen der Kandidaten spiegeln den überparteilichen Konsens, dass unser Land besiegt werden muss". Die amtierende Vizepräsidentin und Kandidatin Kamala Harris sei "dumm, unerfahren und manipulierbar", behauptete der einstige Kremlchef und heutige Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Russlands. Ein "abgestumpfter" Donald Trump, der Plattitüden verbreite, könne den Krieg in der Ukraine nicht stoppen. "Nicht an einem Tag, nicht in drei Tagen, nicht in drei Monaten", schrieb Medwedew mit Blick auf Trumps Behauptung, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden.

3. November, 15.19 Uhr: Trump umwirbt Millionen Wähler in North Carolina und Virginia

Bei Wahlkampfauftritten in North Carolina und Virginia hat Donald Trump Kamala Harris erneut die Fähigkeit zur Präsidentschaft abgesprochen. "Sie wird völlig überfordert sein, Zusammenbruch, und Millionen Menschen werden sterben", sagte er für den Fall eines Wahlsiegs der Demokratin voraus. Es gebe Menschen, die unter Druck aufblühten - und solche, die dann in Depressionen verfielen. Bei seinen Anhängern schürte Trump ein weiteres Mal die Erwartung, dass ihm ein Sieg nur durch Betrug genommen werden könne. "Lasst sie betrügen, denn das ist es, was sie tun", sagte Trump über die Demokraten.

Donald Trump (78) absolvierte mehrere Wahlkampfauftritte in North Carolina und Virginia. © Evan Vucci/AP/dpa

3. November, 12.27 Uhr: Schauspieler Harrison Ford unterstützt Kamala Harris

Hollywood-Star Harrison Ford (82) will bei der US-Präsidentschaftswahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Das sagt der Schauspieler in einem Video, das die Harris-Kampagne auf der Plattform X veröffentlichte. "Die Wahrheit ist: Kamala Harris wird Ihr Recht schützen, in politischen Fragen und Ideen anderer Meinung zu sein als sie", wirbt der aus Filmreihen wie "Indiana Jones" und "Star Wars" bekannte Ford in dem Clip. Selbst Mitglieder der früheren Regierung von Donald Trump warnen inzwischen davor, den Republikaner noch einmal zu wählen. Sowohl Harris als auch Trump werden im Wahlkampf von einer Reihe Prominenter unterstützt. Zuletzt hatte auch der Schauspieler und ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger (77), seine Unterstützung für Harris erklärt.

3. November, 7.56 Uhr: "New York Times" warnt vor Trump

Kurz vor der US-Präsidentenwahl am 5. November hat die "New York Times" mit klaren Worten vor dem Republikaner Donald Trump gewarnt. Ein Meinungsartikel der Zeitung mahnt: "Wählen Sie, um die Trump-Ära zu beenden". In dem knappen Beitrag, der auf zahlreiche frühere Artikel des Blattes verlinkt, heißt es unter anderem: "Sie kennen Donald Trump schon. Er ist ungeeignet, zu führen." Er habe versucht, eine Wahl zu untergraben und bleibe eine "Bedrohung für die Demokratie". Trump lüge und sei korrupt und werde der Bevölkerung schaden. Eine weitere Amtszeit des Ex-Präsidenten würde dem Klima schaden und Autokraten stärken. "Die Amerikaner sollten Besseres verlangen", heißt es weiter.

3. November, 7.38 Uhr: Harris nimmt sich in Comedyshow selbst auf die Schippe

Kamala Harris beweist im Endspurt der US-Wahl, dass sie über sich selbst lachen kann. Die 60-Jährige hatte einen kurzen Auftritt bei der quotenstarken Sketch-Comedyshow "Saturday Night Live". Dabei stand Harris quasi als Spiegelbild einer Schauspielerin gegenüber, die die Demokratin verkörperte. "Lache ich wirklich so?", fragte Harris in dem etwa eineinhalb Minuten langen Sketch. Dann nahmen sie und Schauspielerin Maya Rudolph einige typische Wahlkampf-Sätze aufs Korn - und riefen etwa gleichzeitig "Glaubt an das Versprechen Amerikas".

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (60, r.) und Schauspielerin Maya Rudolph (52) bei "Saturday Night Live". © Jacquelyn Martin/AP/dpa

3. November, 4.15 Uhr: Trump: Ich bin der "Vater der Befruchtung"

Donald Trump hat sich selbst als "Vater der Befruchtung" bezeichnet. Seine Konkurrentin Kamala Harris lüge, wenn sie behaupte, er sei gegen künstliche Befruchtung, betonte Trump in einer Wahlkampfrede in Greensboro im umkämpften Bundesstaat North Carolina. "Ich betrachte mich als den Vater der Befruchtung." Der Republikaner Trump versucht mit dem Thema besonders Frauen und Familien anzusprechen. So kündigte er im Sommer an, dass die US-Regierung für künstliche Befruchtung, auch In-Vitro-Fertilisation (IVF) genannt, zahlen werde, sollte er die Präsidentenwahl am 5. November gewinnen.

2. November, 22.24 Uhr: Harris plant Stimmabgabe per Brief

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris stimmt bei der US-Präsidentschaftswahl ihrem Wahlkampfteam zufolge voraussichtlich per Brief ab. Dies sei zumindest der Plan der US-Vize, zitierte unter anderem der US-Sender CNN einen Sprecher von Harris' Wahlkampfteam. Weitere Neuigkeiten dazu habe er aber nicht. Offen war, ob Harris den Stimmzettel bereits eingereicht hat. Harris wolle ein Vorbild für andere Wählerinnen und Wähler sein und aufzeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten zur Stimmabgabe gebe, so der Sprecher weiter.

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, stimmt voraussichtlich per Brief ab. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

2. November, 18.50 Uhr: Trump zieht über Liz Cheney her

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) überzieht seine parteiinterne Widersacherin Liz Cheney (58) nach Kritik an seinen Aussagen über die parteiinterne Widersacherin mit Beleidigungen. "Ich sage nur, dass sie eine verrückte Kriegstreiberin war. Sie will mit jedem Krieg führen, der sich bewegt", sagte Trump. Seine Aussage, wonach Cheney bei einem Feuergefecht in neun Gewehrläufe blicken soll, verteidigte er. Unterdessen prüft die Justiz im US-Bundesstaat Arizona, wo der 78-Jährige Cheney verbal angegriffen hatte, rechtliche Schritte gegen Trump.

Die Justiz prüft nach einer gewaltverherrlichenden Aussage über Liz Cheney (58) rechtliche Schritte gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump. © Mark Schiefelbein/AP/dpa

2. November, 15.50 Uhr: Nationalgarde wegen Krawallen in Alarmbereitschaft

Vor der Präsidentschaftswahl in den USA versetzt der US-Bundesstaat Washington mit Blick auf mögliche Krawalle die Nationalgarde in Bereitschaft. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte Gouverneur Jay Inslee am Freitag (Ortszeit) mit, jedoch wolle er auf mögliche zivile Unruhen rund um den Tag der Wahl am 5. November "voll und ganz vorbereitet sein".

DIE Nationalgarde befindet sich in Bereitschaft, falls es im Rahmen der US-Wahl zu Auschreitungen kommt. © Eric Gay/AP

2. November, 7.23 Uhr: US-Behörden warnen vor russischer Einmischung in Wahlkampf

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten warnen US-Sicherheitsbehörden vor gezielten Falschinformationen aus Russland. Zuvor war auf der Plattform X ein Video aufgetaucht, in dem ein angeblicher Migrant aus Haiti behauptet, er habe mehrfach im Bundesstaat Georgia gewählt. In einer gemeinsamen Erklärung der US-Behörden hieß es, russische Akteure hätten das Video gefälscht als "Teil einer umfassenderen Kampagne Moskaus, unbegründete Zweifel an der Integrität der US-Wahlen zu säen und die gesellschaftlichen Gräben in den USA zu vertiefen". Ein weiteres Video solle zudem fälschlicherweise suggerieren, eine "mit der demokratischen Präsidentschaftskampagne in Verbindung stehende Person" habe Bestechungsgelder von einem amerikanischen Entertainer angenommen.