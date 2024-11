US-Wahl im Liveticker: Wähler haben Bedenken bei Stimmenauszählung

Washington - Nur noch wenige Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA . Verteidigen die Demokraten um Kamala Harris (60) ihren Platz im Weißen Haus oder gelingt Donald Trump (78) die Rückkehr für eine zweite Amtszeit?

US Wahl 2024

Wie sich die Amerikaner letztlich entscheiden, wird sich am 5. November zeigen.

Es bahnt sich ein enges Rennen zwischen den beiden Kandidaten an, bei dem die amtierende Vizepräsidentin Harris den Umfragen zufolge die Nase leicht vorn hat - zuletzt allerdings an Vorsprung einbüßen musste.

Parteiunabhängig vertrauen 62 Prozent aller Wähler darauf, dass die Stimmen in ihrem eigenen Wahllokal und innerhalb ihres Bundesstaats korrekt ausgezählt werden. Bei der landesweiten Auszählung sind es der Studie zufolge nur 48 Prozent. Besonders republikanische Wähler (44 Prozent) haben bei der landesweiten Auszählung Bedenken.

Eine gemeinsame Umfrage des Magazins "The Associated Press" mit einem Forschungsinstitut der Universität Chicago vom Freitag zeigt, dass Anhänger der Republikaner der Stimmenauszählung skeptischer gegenüberstehen, als Wähler der Demokraten.

Allein am heutigen Freitag teilte der Multimilliardär dutzende Pro-Trump-Beiträge auf seinem X-Profil. So behauptete Musk etwa, dass ein Wahlsieg Trumps den Weg für die Menschheit ebne, eine "multiplanetare Spezies" zu werden.

In diesem Wahlkampf hat Elon Musk (53) wie nie zuvor die Werbetrommel für Donald Trump gerührt, stand mit ihm gar gemeinsam auf der Bühne.

Kurz vor der US-Wahl sind sich die Deutschen nicht mehr so sicher, dass Kamala Harris das Rennen macht.

Harris wird zu ihren Anhängern im Bundesstaat Milwaukee sprechen und unter anderem die Rapperin Cardi B (32) auf die Bühne holen. Trump wird in Michigan und in Wisconsin gleich zwei große Auftritte abhalten.

Am heutigen Freitag haben sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump Wahlkampfauftritte in einem sogenannten "Battleground State" geplant.

Während die Wähler in den meisten der 50 Bundesstaaten traditionell für die Demokraten oder die Republikaner stimmen, richten sich die Blicke vor allem auf die umkämpften "Battleground States".

In Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin kämpfen Kamala Harris und Donald Trump noch um die Gunst der unentschlossenen Wähler, um den Bundesstaat entweder blau oder rot zu färben.

Laut einer Erhebung der "Washington Post" liegt Harris in vier der sieben "Battleground States" leicht vorn. Trump führt dafür in zwei Bundesstaaten, die bei der letzten Wahl 2020 noch an die Demokraten gingen: Arizona und Georgia.