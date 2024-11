Wahl-Boost für Kamala Harris: Die "Avengers" stehen an ihrer Seite!

USA - Am kommenden Dienstag fällt die Entscheidung: Die US-Wahl zwischen Kamala Harris (60) und Donald Trump (78) steht an! Zu diesem Anlass hat sich der Cast der "Avengers"-Filme zusammengetan, um Kamala Harris öffentlich zu unterstützen.

Die "Avengers" haben sich zusammengetan, um Kamala Harris (60) bei den US-Wahlen zu unterstützen. © Screenshot/X/@MarkRuffalo

"Hulk"-Darsteller Mark Ruffalo (56) postete am gestrigen Donnerstag ein Video auf der Plattform X, in dem sich die Marvel-Schauspieler per Video-Call versammelten.

Scarlett Johansson (39), alias "Black Widow", eröffnete das Gespräch, indem sie sich bei allen bedankte, die teilgenommen haben.

Neben ihr waren auch "War Machine"-Darsteller Don Cheadle (59), "Black Panther"-Star Danai Gurira (46), "Vision"-Schauspieler Paul Bettany (53), "Captain America" alias Chris Evans (43) und "Tony Stark" höchstpersönlich, Robert Downey Jr. (59), dabei.

"Es ist uns eine Freude, uns zusammenzuschließen und die Wähler zur Teilnahme an dieser Wahl zu motivieren", sagte Gurira. Während des Gesprächs sprachen sie sich für die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris aus und versuchten, einen passenden Slogan für sie zu finden.

Die 46-Jährige schlug "Kamala Forever" vor, in Anlehnung an "Wakanda Forever" aus der "Black Panther"-Filmreihe.