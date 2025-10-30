Die besten Halloween-Witze für Kinder

Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze .

Wer an Halloween ordentlich etwas zu lachen braucht, wird diese Halloween-Witze für Kinder lieben. Vom klappernden Skelett bis zum blutrünstigen Vampir auf einem Fahrrad, kannst Du Dich über 20 kinderfreundliche Gags amüsieren.

Was isst ein vegetarischer Vampir? Blutorangen. © Midjurney/TAG24

1. Was isst ein vegetarischer Vampir?

Blutorangen.

2. Wo kaufen Gespenster ihre Kleidung?

In der Mode-Buh-Tique.

3. Manche Menschen sind ein guter Grund für Vampire zum Veganer zu werden.

4. Was macht ein Zombie, wenn er eine schöne Frau sieht?

Er wirft ein Auge auf sie.

5. Kommt ein Vampir in eine Verkehrskontrolle. Fragt der Polizist: "Guten Abend, haben Sie etwas getrunken?"

"Nur zwei Radler."

6. Gehen zwei Vampire an einem Leichenschauhaus vorbei. Fragt der eine: "Lust auf ein kühles Getränk?"

7. Was essen Gespenster am liebsten? Buh-Letten.

8. Fragt das eine Skelett das andere: "Und wie läuft's bei der Arbeit?"

"Es ist schon ein Knochenjob."

9. Wie nennt man die Garage einer Hexe? Besenkammer.

10. Unterhalten sich zwei Spinnen. Nach einer Weile sagt die eine: "Mist, ich hab' den Faden verloren."