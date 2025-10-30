Die besten Halloween-Witze für Kinder
Wer an Halloween ordentlich etwas zu lachen braucht, wird diese Halloween-Witze für Kinder lieben. Vom klappernden Skelett bis zum blutrünstigen Vampir auf einem Fahrrad, kannst Du Dich über 20 kinderfreundliche Gags amüsieren.
Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze.
Top 10 Halloween-Witze zum Gruseln und Lachen
1. Was isst ein vegetarischer Vampir?
Blutorangen.
2. Wo kaufen Gespenster ihre Kleidung?
In der Mode-Buh-Tique.
3. Manche Menschen sind ein guter Grund für Vampire zum Veganer zu werden.
4. Was macht ein Zombie, wenn er eine schöne Frau sieht?
Er wirft ein Auge auf sie.
5. Kommt ein Vampir in eine Verkehrskontrolle. Fragt der Polizist: "Guten Abend, haben Sie etwas getrunken?"
"Nur zwei Radler."
6. Gehen zwei Vampire an einem Leichenschauhaus vorbei. Fragt der eine: "Lust auf ein kühles Getränk?"
7. Was essen Gespenster am liebsten? Buh-Letten.
8. Fragt das eine Skelett das andere: "Und wie läuft's bei der Arbeit?"
"Es ist schon ein Knochenjob."
9. Wie nennt man die Garage einer Hexe? Besenkammer.
10. Unterhalten sich zwei Spinnen. Nach einer Weile sagt die eine: "Mist, ich hab' den Faden verloren."
Süße Halloween-Witze zum Schmunzeln
11. Wo bewahrt der Vampir seinen Reichtum auf? Auf der Blutbank.
12. Zwei Skelette wollen in die Disco gehen. Kehrt das eine Skelett wieder um und holt seinen Grabstein.
Fragt das andere: "Was willst Du denn damit?"
"Den Laden kenne ich, da kommt man ohne Ausweis nicht rein."
13. Was bestellt ein Vampir im Restaurant?
Ein Glas vom Ober.
14. Wo baden Zombies am liebsten?
Im Toten Meer.
15. Wie verkleidet sich ein Zombie zu Halloween? Er nimmt Klopapier und geht als Mumie.
Schräge Halloween-Witze für Kinder: 5 Lieblinge der Redaktion
16. Was ruft ein Skelett, wenn ein Leichenwagen vorbeifährt?
"Hallo, Taxi!"
17. Was ist der schlimmste Feind eines Skeletts?
Ein Hund.
18. Schimpft Mama Gespenst mit ihrem Nachwuchst: "Ich habe Dir schon so oft gesagt, Du sollst nicht spucken, Du sollst spuken."
19. Treffen sich zwei Vampire. Fragt der eine: "Wie geht's?"
Antwortet der andere: "Man beißt sich so durch."
20. Wo leben die meisten Schreckgespenster?
In Buh-dapest.
Halloween-Witze für Kinder gehören zum Gruselfest wie der Kürbis vor der Tür oder ein angsteinflößendes Kostüm. TAG24 wünschen viel Spaß und gutes Lachen.
Titelfoto: Midjurney/TAG24