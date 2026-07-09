Sozialplan für Zalando-Zentrum steht: Rund 2100 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Erfurt - Für das umkämpfte Zalando-Logistikzentrum in Erfurt ist ein millionenschwerer Sozialplan vereinbart worden.

Das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt schließt seine Pforten, mehr als 2000 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. © Martin Schutt/dpa

Nach monatelangem Tauziehen musste ein Spruch der Einigungsstelle gefällt werden, weil sich Management und Betriebsrat bis zuletzt nicht einigen konnten, teilte der Betriebsrat mit. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Abschluss eines Sozialplans.

Er regelt vor allem die Abfindungen für die derzeit noch rund 2100 Beschäftigten, die mit der von Zalando geplanten Schließung des Logistikzentrums ihre Arbeit verlieren. Es bleibe bei der Standortschließung Ende September, so der Unternehmenssprecher.

Gescheitert sind nach Angaben beider Seiten die Verhandlungen über einen Interessenausgleich. "Auch wenn ein wirtschaftlich akzeptables Ergebnis für die Belegschaft erzielt werden konnte, bleibt ein extrem bitterer Beigeschmack", erklärte der Betriebsrat.

Die Finanzierung einer Transfergesellschaft, die Beschäftigten Unterstützung beim Übergang in eine andere Arbeit geben sollte, sei von Zalando verweigert worden.

Das Unternehmen sei nicht bereit gewesen, dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Transfergesellschaft sei rechtlich nicht durch einen Spruch der Einigungsstelle zu erzwingen gewesen, so der Betriebsrat. Er nannte das Verhalten des Unternehmens "beschämend".