"Alle verbrannt": Kult-Bodyguard Eddy Kante leidet unter Chemo-Folgen

Eddy Kante meldete sich auf Instagram immer mal wieder aus dem Krankenhaus, um aufzuklären, Mut zu machen und für Vorsorgeuntersuchungen zu werben, so der 65-Jährige gegenüber TAG24. © Screenshot/Instagram/eddy.kante (2)

"Jetzt muss ich bald wieder ins Krankenhaus, die haben was im Kopf gefunden." Anfang Juni ist der Termin in der Neurochirurgie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

"Dann geht das Ganze wieder von vorne los", so Eddy, der gerade erst einen zweijährigen Kampf gegen Nasenrachenkrebs überlebt hat. Zwar gehen die Ärzte davon aus, dass der gefundene Tumor gutartig ist, dennoch gehe ihm "der Arsch schon ein bisschen auf Grundeis".

Es sei schwer zu beschreiben, was in ihm vorgeht: "Ich sage es mal so: Ich kann heute anders damit umgehen", so der 65-Jährige.

"Wenn es so läuft wie bei der letzten OP – da haben sie mir den Schädel aufgemacht, den Tumor herausgeholt und wieder zugemacht – dann ist das okay", so Eddy, der sich damit auf seine erste OP 2023 bezieht, als ihm schon einmal ein gutartiger Tumor entfernt werden musste.

Dabei war als Zufallsbefund überhaupt erst die Krebserkrankung festgestellt worden. Zum ersten Mal hatte der Kult-Bodyguard darüber am Rande eines Charity-Events mit TAG24 gesprochen. Damals sagte der Wahl-Hamburger, dass er sich vom Krebs nicht das Leben bestimmen lassen will. Wie ist es rund zwei Jahre danach?

"Teils, teils", so Eddy. "Manche Dinge bestimmt der Krebs automatisch. Gerade am Anfang, als das mit dem Essen so schwierig war – da ging gar nichts." Durch die Chemotherapie sind die Halsschleimhäute des 65-Jährigen "alle verbrannt". Teilweise konnte Eddy ohne einen Schluck Wasser nicht mal reden.

Neun Monate musste Eddy Kante durch einen Zugang im Oberarm künstlich ernährt werden. "Das war das Schlimmste. Aber der Pflegedienst 'Goldbach' war der Wahnsinn: Jeden Abend kamen sie zu mir."