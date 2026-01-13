Babyglück Nummer zwei: Alessia Herren teilt intime Einblicke

Köln - Alessia Herren wird zum zweiten Mal Mama ! Jetzt plauderte die 23-Jährige aus, was sich aktuell schon alles verändert hat.

Die Reality-Ikone Alessia Herren (23) wird zum zweiten Mal Mama. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In einer offenen Fragerunde auf Instagram gab die TV-Bekanntheit ihren Fans die Möglichkeit, Fragen zu ihrer Schwangerschaft zu stellen.

Hinsichtlich der ersten Symptome erzählte sie, dass ihr Bauch sich "ständig so aufgebläht" angefühlt habe, woraufhin schnell die Bestätigung folgte, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist.

Aber nicht nur am Bauchumfang, auch beim Essen merkt Alessia, dass sich etwas tut. Große Experimente blieben zwar aus, doch ihre Vorlieben haben sich verschoben.

"Ich esse wie immer, nur dass ich aktuell gerne Schokolade esse", verriet sie ihren Followern. Normalerweise sei sie eher "der Chips-Typ".

Offen zeigte Alessia auch einen Blick auf die Waage: Aktuell stehen dort 61 Kilo. "Ich wiege normalerweise 53 bis 54 Kilo", erklärte sie und rechnete vor, dass sie bislang rund sieben Kilo zugenommen habe. Dazu setzte sie ein klares Statement: "Dankbar!"