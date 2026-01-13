Babyglück Nummer zwei: Alessia Herren teilt intime Einblicke
Köln - Alessia Herren wird zum zweiten Mal Mama! Jetzt plauderte die 23-Jährige aus, was sich aktuell schon alles verändert hat.
In einer offenen Fragerunde auf Instagram gab die TV-Bekanntheit ihren Fans die Möglichkeit, Fragen zu ihrer Schwangerschaft zu stellen.
Hinsichtlich der ersten Symptome erzählte sie, dass ihr Bauch sich "ständig so aufgebläht" angefühlt habe, woraufhin schnell die Bestätigung folgte, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist.
Aber nicht nur am Bauchumfang, auch beim Essen merkt Alessia, dass sich etwas tut. Große Experimente blieben zwar aus, doch ihre Vorlieben haben sich verschoben.
"Ich esse wie immer, nur dass ich aktuell gerne Schokolade esse", verriet sie ihren Followern. Normalerweise sei sie eher "der Chips-Typ".
Offen zeigte Alessia auch einen Blick auf die Waage: Aktuell stehen dort 61 Kilo. "Ich wiege normalerweise 53 bis 54 Kilo", erklärte sie und rechnete vor, dass sie bislang rund sieben Kilo zugenommen habe. Dazu setzte sie ein klares Statement: "Dankbar!"
Alessia Herren: Baby-Geheimnis wird bald gelüftet
Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, behielten Alessia und ihre Ehemann Can Nitkewitz (30) bislang für sich.
Bald soll aber Schluss damit sein: Die Tochter von Kölner Schauspiel-Legende Willi Herren (†45) möchte "so schnell wie möglich" mit der Sprache herausrücken. Dafür sei aber ein Extra-Video gedacht, das die beiden noch abdrehen müssten.
Wirklich geplant hat das Ehepaar das zweite Kind aber offenbar nicht. Alessia und Can ließen lieber das Schicksal entscheiden: "Ich glaube, man ist nie wirklich bereit für ein Kind. Wir haben immer gesagt, wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann sollte es so sein."
Das trübt die Freude auf den Nachwuchs jedoch nicht. Nur der Gedanke an die Geburt lässt Alessia schon jetzt kurz innehalten.
"Die erste Geburt war natürlich sehr schmerzhaft", gab die 23-Jährige offen zu. Angst davor hat sie aber nicht. Denn sobald dieser Teil überstanden ist, dürfen sie und ihr Partner ihr zweites kleines Wunder in den Armen halten.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa