Bei Cora Schumacher und Joachim Llambi fliegen die Fetzen: "Die Zeit der alten, bösen Männer ist vorbei"

Erst am vergangenen Mittwochabend veröffentlichte die 46-Jährige via Instagram eine Ansage an Joachim Llambi, die sich gewaschen hatte ...

Während des Zoffs mit dem langjährigen RTL-Juror kann sich die 46-Jährige aber auf die Unterstützung von Ex-Mann Ralf verlassen. © Montage: Instagram/Screenshot/Cora Schumacher

Doch das reicht der Ex-Frau des einstigen BMW-Sauber-Fahrers nicht aus. Bei BILD trat die gefrustete Tanzseele nun nochmal nach - und wie! "Nach acht Jahren fällt ihm das plötzlich ein? Diese angebliche Entschuldigung nehme ich ihm nicht ab und ich akzeptiere sie auch nicht. Schon gar nicht will ich mit Herrn Llambi einen Kaffee trinken" - Rumms!

Auch Ex-Mann Ralf - an diesem Wochenende beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain für Sky aktiv - äußerte sich zur privaten Fehde seiner Ex-Frau und Mutter seines Sohnes - und das schon vor einem Jahr! "Ich muss sagen, das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel. Das hatte nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun", so der 47-Jährige, der brisante Vergleiche zu einem weiteren RTL-Urgestein zog.

Ex Cora glaubt bei der "Entschuldigung" an reine PR, um seinen Arsch zu retten. "Er hat doch nur Angst, dass es bald eine ähnliche Diskussion um ihn und sein Verhalten gibt, wie es bereits bei Dieter Bohlen (69) der Fall ist. Warum unterstützt RTL einen Typen wie Llambi? Gerade jetzt, wo Dieter Bohlen so in der Kritik steht. Die Zeit dieser alten, bösen Männer ist vorbei."

Zur Erinnerung: Der DSDS-Juror geriet vor einigen Wochen in die Kritik, weil er sich frauenfeindlich gegenüber Kandidatin Jill Lange (22) äußerte - der "Durchnudel"-Skandal geistert seitdem wie ein Schreckgespenst durch die Medien.

Und Llambi? Der könnte ab 20.15 Uhr bei Let's Dance etwas Luft aus der Nummer herausnehmen und sich noch einmal vor den Augen der Nation bei der Ex-Teilnehmerin entschuldigen.