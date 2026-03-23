"Bitte Mund halten!" Diese Verkäuferin bringt Guido bei "Shopping Queen" auf die Palme

Duisburg - In der neuen " Shopping Queen "-Woche im Ruhrgebiet ( NRW ) sorgt vor allem das Verhalten einer Verkäuferin für Entsetzen bei Mode-Experte Guido Maria Kretschmer (60).

Das direkte Verhalten der Verkäuferin trifft bei Guido auf Unverständnis. © RTL+

Unter dem Motto "Eleganz trifft Coolness - finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern" geht es für die Duisburger Kandidatinnen diese Woche auf Einkaufstour.

Anastasia (28) wird als erste Kandidatin am Montag von ihrem Freund Can Luca (28) begleitet, mit dem sie sich auf die Suche nach dem perfekten Outfit macht.

Doch nicht nur der Look, auch die Beratung in den Geschäften steht im Fokus. Und die lässt bei Guido zu wünschen übrig.

Denn im zweiten Geschäft rät eine Verkäuferin Anastasia von einem leuchtend roten Anzug ab, den Guido besonders gut findet. Ihre Erklärung: Der Anzug sei der Blondine an den Beinen zu lang.

Eine Aussage, die der Designer deutlich kritisiert: "Bitte nicht so was sagen, Verkäuferin. Immer den Mund halten […], dann lässt du die Kundin genießen."