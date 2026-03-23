"Bitte Mund halten!" Diese Verkäuferin bringt Guido bei "Shopping Queen" auf die Palme
Duisburg - In der neuen "Shopping Queen"-Woche im Ruhrgebiet (NRW) sorgt vor allem das Verhalten einer Verkäuferin für Entsetzen bei Mode-Experte Guido Maria Kretschmer (60).
Unter dem Motto "Eleganz trifft Coolness - finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern" geht es für die Duisburger Kandidatinnen diese Woche auf Einkaufstour.
Anastasia (28) wird als erste Kandidatin am Montag von ihrem Freund Can Luca (28) begleitet, mit dem sie sich auf die Suche nach dem perfekten Outfit macht.
Doch nicht nur der Look, auch die Beratung in den Geschäften steht im Fokus. Und die lässt bei Guido zu wünschen übrig.
Denn im zweiten Geschäft rät eine Verkäuferin Anastasia von einem leuchtend roten Anzug ab, den Guido besonders gut findet. Ihre Erklärung: Der Anzug sei der Blondine an den Beinen zu lang.
Eine Aussage, die der Designer deutlich kritisiert: "Bitte nicht so was sagen, Verkäuferin. Immer den Mund halten […], dann lässt du die Kundin genießen."
"Shopping Queen": Verkäuferinnen-Rat sorgt für Richtungswechsel
Am Ende entscheidet sich Anastasia nach dem Rat der Verkäuferin für einen limettengrünen Anzug - sehr zum Bedauern des Mode-Experten, der den roten Look klar bevorzugt hätte.
"Schönen Dank, Madame. Ich muss sagen, der rote hat ihr besser gestanden. Viel, viel besser", kommentiert Guido enttäuscht. Seiner Meinung nach hätte man eine Lösung für das kleine Mode-Problem finden können.
Letztendlich zeigt er sich mit Anastasias fertigem Look aber insgesamt zufrieden: "Wertig gemacht. […] ich finde, es sieht toll aus."
Auch bei ihren Mitstreiterinnen auf dem Laufsteg kommt ihr Outfit gut an. Sie vergeben insgesamt 36 Punkte. Ein gelungener Auftakt für die Woche im Ruhrgebiet.
Wer am Ende "Shopping Queen" von Duisburg wird, entscheidet sich wie gewohnt im Finale am Freitag, wenn Guido Maria Kretschmer seine Bewertung abgibt.
Die Sendung läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+