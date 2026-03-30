"Nicht dein Ernst!": Estefania Wollny geht mit neuem Look aufs Ganze

Hückelhoven - Estefania Wollny (24) hat sich beim Friseur an einen komplett neuen Look gewagt und damit sogar ihren Stylisten kurz sprachlos gemacht.

Frischer Look: Estefania Wollny (24) zeigt sich nach dem Friseurbesuch sichtbar heller. © Bildmontage: Instagram/ estefaniawollny21

Ihren Termin zum Umstyling im Salon von Friseur Salvatore Vincenzo Brancato teilte die 24-Jährige auf Instagram. Dort kündigte Estefania an, dass sie wieder Platin blond samt einer Haarverlängerung mit Extensions werden will.

Der Hairstylist macht daraufhin große Augen: "Nicht dein Ernst!". Letztendlich versucht er der Wollny-Tochter aber ihren aufwendigen Wunsch zu erfüllen.

Schließlich gehöre sie "zu einer der wenigen Menschen auf der Erde, die ihre Haare immer gut pflegt und regelmäßig zum Friseur kommt".

Gesagt, getan: Am Ende des Videos zeigt sich Estefania mit einer deutlich aufgehellten, kühleren Mähne. Ihre Haare fühlen sich laut ihr "sehr gut" an, und genau das stand auch für ihren Friseur im Mittelpunkt.

Der ist übrigens kein Unbekannter: Sylvana Wollny (34), twenty4tim (25) und Danni Büchner (48) saßen auch schon bei ihm auf dem Stuhl.