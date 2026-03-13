Wird er der neue Bachelor? Das sagt Filip Pavlović

Hamburg - Bei der Eröffnung der "Olivia Jones Dschungel-Bar" am Mittwochabend in Hamburg war auch Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31) zu Gast. Sehr zur Freude der Gastgeberin: "Da haben wir was zu fummeln", scherzte Olivia Jones (56) gegenüber TAG24. Und vielleicht können Fans dem 31-Jährigen schon bald wieder "live" beim Fummeln zuschauen: Gerüchten zufolge soll er der neue Bachelor werden. TAG24 wollte von ihm wissen, was da wirklich dran ist.

In der Satire-Comedy "Kroymann" durfte Filip Pavlović (31) schon einmal Bachelor-Luft schnuppern. © ARD Degeto Film/Ben Knabe/dpa

"Es kommt auf jeden Fall etwas Cooles und ich glaube, da rechnen die Leute nicht mit mir", so Pavlović. Und weiter: "Es gibt ja Verträge, über die man leider nicht reden darf. Ich bin zwar kein Typ, der gerne Dinge verheimlicht, aber lassen wir uns überraschen."

Ein Dementi klingt anders, zumal im Gespräch deutlich wurde, dass Pavlović die Berichterstattung durchaus verfolgt hat: "Viele Leute waren ja nicht begeistert davon", so der 31-Jährige.

Erfahrung mit "Bums-Formaten", wie Olivia Jones es am Mittwoch liebevoll ausdrückte, hätte er auf jeden Fall: Der 36-Jährige begab sich schon bei "Die Bachelorette" (2018), "Bachelor in Paradise" (2019) und zuletzt bei "Love Island VIP" (2025) auf die Suche nach der Liebe. Bis jetzt erfolglos, zumindest nach dem, was die Öffentlichkeit weiß.

Erfahrung als Bachelor selbst hat er auch schon: Im August 2025 war er als solcher an der Seite von Maren Kroymann (76) in der 7. Staffel ihrer ARD-Comedy "Kroymann" zu sehen. Vielleicht eine Anspielung? Die neue Staffel vom "Bachelor" soll im Sommer 2026 ausgestrahlt werden.