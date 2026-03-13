Wird er der neue Bachelor? Das sagt Filip Pavlović
Hamburg - Bei der Eröffnung der "Olivia Jones Dschungel-Bar" am Mittwochabend in Hamburg war auch Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31) zu Gast. Sehr zur Freude der Gastgeberin: "Da haben wir was zu fummeln", scherzte Olivia Jones (56) gegenüber TAG24. Und vielleicht können Fans dem 31-Jährigen schon bald wieder "live" beim Fummeln zuschauen: Gerüchten zufolge soll er der neue Bachelor werden. TAG24 wollte von ihm wissen, was da wirklich dran ist.
"Es kommt auf jeden Fall etwas Cooles und ich glaube, da rechnen die Leute nicht mit mir", so Pavlović. Und weiter: "Es gibt ja Verträge, über die man leider nicht reden darf. Ich bin zwar kein Typ, der gerne Dinge verheimlicht, aber lassen wir uns überraschen."
Ein Dementi klingt anders, zumal im Gespräch deutlich wurde, dass Pavlović die Berichterstattung durchaus verfolgt hat: "Viele Leute waren ja nicht begeistert davon", so der 31-Jährige.
Erfahrung mit "Bums-Formaten", wie Olivia Jones es am Mittwoch liebevoll ausdrückte, hätte er auf jeden Fall: Der 36-Jährige begab sich schon bei "Die Bachelorette" (2018), "Bachelor in Paradise" (2019) und zuletzt bei "Love Island VIP" (2025) auf die Suche nach der Liebe. Bis jetzt erfolglos, zumindest nach dem, was die Öffentlichkeit weiß.
Erfahrung als Bachelor selbst hat er auch schon: Im August 2025 war er als solcher an der Seite von Maren Kroymann (76) in der 7. Staffel ihrer ARD-Comedy "Kroymann" zu sehen. Vielleicht eine Anspielung? Die neue Staffel vom "Bachelor" soll im Sommer 2026 ausgestrahlt werden.
Mit diesen Promis will Filip Pavlović nochmal ins Dschungelcamp
Was hingegen klar ist: Ein erneutes Abenteuer im australischen Dschungel würde Pavlović nicht ausschlagen. Zuletzt war er 2022 als Dschungelkönig gekrönt worden.
"Man sagt ja eigentlich, einmal Dschungel reicht, aber ich würde es noch mal machen. Ich habe ja zweimal den Dschungel gewonnen – einmal damals in Deutschland wegen Corona und dann der offizielle. Und man sagt ja, alle guten Dinge sind drei."
Offiziell beworben hat er sich bei RTL dafür noch nicht: "Dafür kann man sich glaube ich nicht wirklich bewerben. Die müssen schon Bock auf dich haben. Aber ich denke, ich wäre ein guter Kandidat."
Wen er gerne im Dschungelcamp dabeihätte, verriet Pavlović ebenfalls: "DJ BoBo! Der ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich würde ihn gerne wieder hochholen. Und Elton! Auch wenn Stefan Raab mal gesagt hat, er zahlt das doppelte seiner Gage, damit er nicht hereingeht."
Titelfoto: ARD Degeto Film/Ben Knabe/dpa