Finch verteidigt Marteria nach Würge-Vorwurf: "Cancel Culture!"

Die Kritik an Marteria (40) kann Rap-Kollege Finch (33) so gar nicht nachvollziehen. © Britta Pedersen/dpa, Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Ende März soll Marteria angeblich seine Freundin in den USA infolge eines lautstarken Streits gewürgt und so einen Polizei-Einsatz ausgelöst haben.

Nachdem die amerikanischen Ermittlungsbehörden sämtliche Vorwürfe fallen gelassen hatten, meldete sich Marteria selbst zu Wort. Ein Würgen habe es nicht gegeben, außerdem klagte der gebürtige Rostocker über die "Vorverurteilung in den Medien".

Rap-Kollege Finch sieht das ähnlich. "Keiner von uns war in Amerika, keiner von uns war dabei, keiner weiß, was passiert ist. Und trotzdem wird dieser Mann gerade so krass vorverurteilt", erklärt der 33-Jährige in seiner Instagram-Story mit nacktem Oberkörper und im Bett liegend.

Auch die Kritik von Fans daran, dass Marteria trotz der Vorwürfe bei einigen großen Festivals im Sommer als Headliner spielen soll, geht dem selbsternannten ostdeutschen Hasselhoff gehörig auf den Zeiger.

"Das ist einfach Deutschland (...). Wenn du als nicht schuldig freigesprochen wirst, ist das egal, weil diese Gesellschaft - diese Cancel Culture - hat ihre eigene Rechtssprechung und die ist entscheidend", wettert der frisch gebackene Papa.

"Das heißt: Du wirst angeklagt für eine Sache, du bist schuldig", fährt er fort.