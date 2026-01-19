Flirt-Alarm im Busch? Diese Stars sorgen noch vor der Ankunft im Camp für Gesprächsstoff
Köln/Frankfurt/Main – Für das Dschungelcamp starteten die Stars am Samstag am Frankfurter Flughafen in Richtung Australien. Auch wenn es keine Dating-Show ist, sind manche von ihnen von Natur aus in Flirt-Laune.
Früh am Morgen eingecheckt hat Eva Benetatou (33). Sie ist Single, Mutter eines dreijährigen Sohnes und bereit für das RTL-Abenteuer.
Bevor sie in den Flieger nach Australien stieg, plauderte sie mit BILD über Männer, Flirts und offene Rechnungen. "Ich bin nicht im Dschungel auf Männerfang", sagte sie und betonte, dass sie keine großen Erwartungen habe.
Trotzdem fiel ein Name: Reality-TV-Kollege Umut Tekin (28). "Ein hübscher Kerl", sagte Eva über ihren Camp-Nachbarn.
Am Abend stand dann auch Umut am Flughafen und beantwortete die gleichen Fragen. Flirt-Modus im Camp? "In Flirt-Modus würde ich wahrscheinlich nicht kommen", meinte er, musste dabei aber selbst lachen.
Denn: Wer Umut kennt, glaubt ihm das nicht so richtig. "Natürlich hat man gesehen, dass ich hier und da gerne geflirtet habe", gab er dann auch zu.
Umut Tekin: TV-erfahren und flirtfreudig
Umut gilt als charmanter TV-Profi und hat schon einige Shows hinter sich. Darunter auch "Temptation Island VIP", wo er die Verführerin Emma Fernlund (25) kennenlernte und seine damalige Freundin vor laufenden Kameras betrogen hatte. Danach folgten On-off-Beziehung, Drama und Streit im "Sommerhaus der Stars".
Jetzt zieht er als Single in den Dschungel und betonte, dass er kein festes Beuteschema habe. Wichtig sei ihm nur eines: "Das muss von außen BÄM machen."
Im Camp hätte der Macho dann gleich die Wahl zwischen sechs Frauen. Auf die Frage nach Eva reagiert Umut nur mit einem Grinsen und sagt: "Eva ist auch 'ne Nette."
Dass Flirts im Camp schnell zum Thema werden können, haben schon frühere Staffeln gezeigt. So entwickelte sich beispielsweise 2024 zwischen Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) eine echte Liebesgeschichte, die vergangenen Sommer sogar mit einer Hochzeit gekrönt wurde.
Ob sich auch dieses Jahr Potenzial zum Verlieben bietet, zeigt sich ab dem 23. Januar täglich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL und im Stream auf RTL+.
Titelfoto: RTL