Flirt-Alarm im Busch? Diese Stars sorgen noch vor der Ankunft im Camp für Gesprächsstoff

Köln/Frankfurt/Main – Für das Dschungelcamp starteten die Stars am Samstag am Frankfurter Flughafen in Richtung Australien. Auch wenn es keine Dating-Show ist, sind manche von ihnen von Natur aus in Flirt-Laune.

Alle zwölf Kandidaten der 19. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf einen Blick. © RTL

Früh am Morgen eingecheckt hat Eva Benetatou (33). Sie ist Single, Mutter eines dreijährigen Sohnes und bereit für das RTL-Abenteuer.

Bevor sie in den Flieger nach Australien stieg, plauderte sie mit BILD über Männer, Flirts und offene Rechnungen. "Ich bin nicht im Dschungel auf Männerfang", sagte sie und betonte, dass sie keine großen Erwartungen habe.

Trotzdem fiel ein Name: Reality-TV-Kollege Umut Tekin (28). "Ein hübscher Kerl", sagte Eva über ihren Camp-Nachbarn.

Am Abend stand dann auch Umut am Flughafen und beantwortete die gleichen Fragen. Flirt-Modus im Camp? "In Flirt-Modus würde ich wahrscheinlich nicht kommen", meinte er, musste dabei aber selbst lachen.

Denn: Wer Umut kennt, glaubt ihm das nicht so richtig. "Natürlich hat man gesehen, dass ich hier und da gerne geflirtet habe", gab er dann auch zu.