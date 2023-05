Fritz Meinecke auf den Spuren von Flug 571: Verunglückte aßen das Fleisch der Toten

Uruguay/Argentinien - Abenteurer Fritz Meinecke (34) stellt sich einer neuen Herausforderung: Gemeinsam mit Buddy Max Bube (28) geht es zur Absturzstelle des Fluges 571 in den Anden. Können die beiden Männer die Reise körperlich und mental überstehen?

Für Fritz Meinecke (34, Foto) und Buddy Max Bube (28) geht es von Uruguay nach Argentinien. © discovery+/Digital Dre Media

Die vierte Challenge könnte für den Survival-Profi Fritz Meinecke ein harter Ritt werden. Gemeinsam mit dem Fahrrad-Enthusiasten Max Bube begibt er sich in der neuen Folge discovery+-Dokuserie "Facing The Unknown" auf die Expedition zur Absturzstelle der Maschine 571 und will die Anden überqueren.

Vor über 50 Jahren verunglückte das Flugzeug auf dem Weg von Montevideo nach Santiago de Chile. Der Absturz und die darauffolgenden Ereignisse sollten 29 der insgesamt 40 Passagiere das Leben kosten.

Um sich ein Bild über die Geschehnisse und den Ablauf des Unglücks zu machen, erkundeten Meinecke und sein Buddy zunächst ein Museum in Montevideo, das für die Opfer und ihre Geschichte eröffnet wurde.

Hier treffen sie sich auch mit einem der Überlebenden und einer Schlüsselfigur, welche das Überleben der restlichen 16 Abgestürzten sicherte: Roberto Canessa (70).