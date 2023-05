Für einen Werbedeal: Bill und Tom Kaulitz planen Umzug nach Magdeburg

Die beiden Tokio-Hotel-Stars planen zumindest in der Werbung wieder zurück nach Magdeburg zu ziehen. (Archivbild) © Screenshot/Instagram.com/billkaulitz

Egal, ob ihr wöchentlicher Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", ihre aktuelle RTL-Show "That's My Jam" oder ihre momentan stattfindende "Beyond The World Tour": Die zwei Tokio-Hotel-Mitglieder sind derzeit überall zu sehen.

Als wenn das nicht schon genug wäre, machen sie jetzt mit verschiedenen Videoclips diverse soziale Netzwerke unsicher. Für eine Werbeaktion mit einem Berliner Geldinstitut kehrten die zwei Ex-Magdeburger noch einmal in ihre Heimat zurück.

In mehreren Episoden ziehen beziehungsweise fahren sie durch die Landeshauptstadt. Mit an ihrer Seite ist die emotionslose Spaßbremse und Rikschafahrerin Ursel. Sie bringt die zwei zuverlässig an ihre Ziele.

Für sie geht es unter anderem zu einem Friseurbesuch, zur Sommerrodelbahn in den Elbauenpark, zu einer Besichtigung des Doms oder auch an die Elbschaukel unter der Hubbrücke.

Mit dieser Aktion und dem Spruch "100 Euro, wenn Du Ossi wirst" verspricht sich die Berliner Bank neue Kunden in Sachsen-Anhalt gewinnen zu können.

Auch die Tokio-Hotel-Zwillinge planen deshalb - zumindest in der Werbung - wieder zurück in ihre Heimat zu ziehen.