Bonnie Strange bei "That's My Jam": "So eine scheiß Sängerin"

Köln - Nachdem Bill Kaulitz (33) die Premierenfolge der neuen Show "That's My Jam" gewinnen konnte, will in Folge zwei sein Bruder Tom (33) triumphieren.

Mit mehreren Tausend Punkten Führung für Team Bill ging es in das Finale. Doch nur wenn es die angespielten Titel selbstständig weitersingen kann, ist der Sieg sicher.

Wer sich unter anderem bei "All That She Wants" von "Ace of Base" und "Baby One More Time" von Britney Spears textsicher fühlte und am Ende den Sieg einfahren konnte, seht Ihr in der zweiten Folge "That's My Jam" bei RTL+.

Alternativ wird die Show auch im Fernsehen am 2. Juni um 23.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt.