Goldene Henne 2024: Diese Promis ringen um den begehrten Publikumspreis

Leipzig - Am heutigen Donnerstag startet das Voting für die Publikumswahl der Goldenen Henne. Sarah von Neuburg (41) und Lars-Christian Karde (49) stellen außerdem am Freitagabend noch einmal die diesjährigen Nominierten vor.

2024 feiert Deutschlands größter Publikumspreis, die Goldene Henne, ihr 30-jähriges Jubiläum. © picture alliance/Jan Woitas/dpa

Am 15. November ist es endlich wieder so weit: Moderiert von Florian Silbereisen (43) und Barbara Schöneberger (50) wird die Goldene Henne, Deutschlands größter Publikumspreis, verliehen.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums findet die Gala 2024 in der Halle Eins der Leipziger Messe statt.

Um dann in den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport den Publikumsliebling küren zu können, heißt es abstimmen, was das Zeug hält. Das Voting startet deshalb am heutigen Donnerstag und endet bereits am 25. September.

Online auf Goldene-Henne.de, per Post an SUPERillu (SUPERillu/Goldene Henne, Heiligegeistkirchplatz 1, 10178 Berlin) oder auch telefonisch unter 01378-4204-XX könnt Ihr Eure Stimme abgeben. Die entsprechende Endziffer für Euren Kandidaten findet Ihr in der 38. Ausgabe der SUPERillu.