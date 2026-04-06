Gym statt Schokohase: RTL-Moderatorin zeigt zu Ostern seltenen Familien-Einblick
Köln – Ostern heißt bei vielen Schokolade und Sofa, aber bei Frauke Ludowig (62) läuft das dieses Jahr ein bisschen anders. Die RTL-Moderatorin hat ihre Feiertage mit einem ganz besonderen Trainingspartner im Gym verbracht.
Über die Ostertage hatte Frauke nämlich hohen Besuch: Ihre Eltern waren in Köln zu Gast. Und statt nur gemütlich Kaffee zu trinken, ging es auch gemeinsam ins hauseigene Fitnessstudio.
Auf Instagram zeigte sie ein Video von der gemeinsamen Sport-Session und sagte dazu: "Mein Papa und ich sind in den Feiertag gestartet mit Bewegung."
Ihr Vater Franz Ludowig, stolze 92 Jahre alt, ist alles andere als langsam unterwegs. Denn während andere noch überlegen, ob sie überhaupt aufstehen sollen, hat der 92-Jährige schon zwei Trainingseinheiten hinter sich.
"Die erste direkt nach dem Aufstehen! Die zweite nach dem Frühstück", so die "Exklusiv"-Moderatorin stolz über ihren Vater.
"Mein Vater, mein Vorbild!": So denkt die RTL-Moderatorin über ihren Papa
Für Frauke ist das Ganze mehr als nur Sport. Sie machte deutlich: "Nur so geht’s! Immer in Bewegung bleiben, an allem interessiert, neugierig aufs Leben, egal in welchem Alter. Mein Vater, mein Vorbild!".
Wie eng die Bindung zu ihren Eltern ist, hat Frauke schon öfter betont. Gegenüber Gala-Moderatorin Annika Lau (47) sagte sie einmal: "Wir sind ganz, ganz, ganz, ganz eng. Meine Eltern geben mir täglich das Gefühl, dass ich immer noch irgendwie Kind bin. Und das ist ein großes Geschenk."
Und auch im Alltag zeigt sich diese Nähe: Es wird viel telefoniert, manchmal sogar "bis zu fünfmal am Tag".
"Manchmal ist dann auch das Umfeld ein bisschen genervt, wenn wieder das Telefon geht. Aber ich bin brav, ich rufe immer zurück", so die 62-Jährige.
Am Ende bleibt ein ziemlich süßes Bild: Ostern mit Familie, ein bisschen Sport statt nur Schokolade und ein 92-jähriger Papa, der zeigt, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa