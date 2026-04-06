Gym statt Schokohase: RTL-Moderatorin zeigt zu Ostern seltenen Familien-Einblick

Köln – Ostern heißt bei vielen Schokolade und Sofa, aber bei Frauke Ludowig (62) läuft das dieses Jahr ein bisschen anders. Die RTL -Moderatorin hat ihre Feiertage mit einem ganz besonderen Trainingspartner im Gym verbracht.

Auch ihre Tochter Nele ist mit dabei: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62, r.) genießt die Feiertage im engen Familienkreis und zeigt, wie wichtig ihr der Zusammenhalt ist. © Christoph Soeder/dpa

Über die Ostertage hatte Frauke nämlich hohen Besuch: Ihre Eltern waren in Köln zu Gast. Und statt nur gemütlich Kaffee zu trinken, ging es auch gemeinsam ins hauseigene Fitnessstudio.

Auf Instagram zeigte sie ein Video von der gemeinsamen Sport-Session und sagte dazu: "Mein Papa und ich sind in den Feiertag gestartet mit Bewegung."

Ihr Vater Franz Ludowig, stolze 92 Jahre alt, ist alles andere als langsam unterwegs. Denn während andere noch überlegen, ob sie überhaupt aufstehen sollen, hat der 92-Jährige schon zwei Trainingseinheiten hinter sich.

"Die erste direkt nach dem Aufstehen! Die zweite nach dem Frühstück", so die "Exklusiv"-Moderatorin stolz über ihren Vater.