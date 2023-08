"In die City mit Gebrüll!": Alexander Klaws sorgt für Fan-Ansturm

Bas Segeberg - Eigentlich zieht der Segeberger Kalkberg im Rahmen der "Karl-May-Spiele" jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Einmal in der Spiel-Saison verwandelt sich aber auch die Bad Segeberger Innenstadt in die Hauptstraße einer Westernstadt. Besonders beliebt: die Autogrammstunde mit den Hauptdarstellern, die sich auch dieses Jahr wieder an einem großen Andrang erfreute.