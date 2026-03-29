Jetski-Action: RTL überrascht ab Sommer mit neuer TV-Show
Köln - Pünktlich zum Sommer setzt RTL auf ein weiteres Live-Event und holt Jetskis ins Programm.
Wie der Kölner Sender offiziell mitteilte, soll am 29. August 2026 erstmals die "Jetski Star WM" im Free-TV laufen.
In der Livesendung treten verschiedene Prominente in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Technik und Kontrolle auf dem Wasser.
Geplant sind unter anderem direkte Duelle sowie Parcours, bei denen Präzision gefragt ist. Austragungsort ist die Regattabahn in Duisburg.
Für die Show wird dort eine Eventkulisse mit rund 2000 Zuschauerplätzen aufgebaut. Tickets werden bereits online angeboten.
Durch die Wettkampfshow leitetet Entertainer Stefan Raab (59). Ziel ist es, ein weiteres Live-Format im Unterhaltungsprogramm "voller Adrenalin und Emotion" zu etablieren.
Titelfoto: Bildmontage: David Young/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa