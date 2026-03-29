Jetski-Action: RTL überrascht ab Sommer mit neuer TV-Show

Köln - Pünktlich zum Sommer setzt RTL auf ein weiteres Live-Event und holt Jetskis ins Programm.

Mit der "Jetski Star WM" präsentiert RTL ab Ende August ein neues TV-Live-Event. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der Kölner Sender offiziell mitteilte, soll am 29. August 2026 erstmals die "Jetski Star WM" im Free-TV laufen.

In der Livesendung treten verschiedene Prominente in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Technik und Kontrolle auf dem Wasser.

Geplant sind unter anderem direkte Duelle sowie Parcours, bei denen Präzision gefragt ist. Austragungsort ist die Regattabahn in Duisburg.

Für die Show wird dort eine Eventkulisse mit rund 2000 Zuschauerplätzen aufgebaut. Tickets werden bereits online angeboten.