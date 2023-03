Alles begann mit Beagle Daisy: Doch was wurde aus dem Hund des ersten "John Wick"-Films?

Daisy im Trailer von John Wick (2014). © Screenshot: YouTube/Lionsgate Movies

Am 23. März lief der vierte Teil der Erfolgsreihe "John Wick" in den deutschen Kinos an. 2014 begann alles mit dem Mord an Welpe Daisy, einem Beagle den John Wick (Keanu Reeves, 58) von seiner verstorbenen Frau geschenkt bekommen hatte.

Als Gangster, die es auf Wicks Auto abgesehen hatten, in dessen Haus einbrachen, töteten sie dabei auch die junge Beagle-Dame. John Wick schwor Rache für den blutigen Mord - was ihm viel Sympathie sicherte, die bis heute anhält und Fans zum vierten Mal in die Kinos pilgern lässt.

Besonders Hundebesitzer würden sicher gern das Gleiche tun, wenn sie in Wicks Schuhen stecken würden.

Wie das US-Magazin "Insider" berichtete, blieb dem süßen Hund so ein schreckliches Schicksal im echten Leben allerdings erspart.