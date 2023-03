Bei "John Wick"-Dreh: Keanu Reeves "schlitzte" Stuntman den Kopf auf

Los Angeles - Noch in dieser Woche kehrt Action-Star Keanu Reeves (58) zum vierten Mal in seiner Rolle als Auftragskiller " John Wick " auf die große Leinwand zurück. Kurz vor dem Kinostart berichtete der Schauspieler, wie heftig es mitunter bei den Dreharbeiten der FIlmreihe zuging. Einst habe er sogar einem Stuntman "den Kopf aufgeschlitzt".

Keanu Reeves (58) in der Rolle des "John Wick". © ProSieben

Seit fast einem Jahrzehnt mimt Keanu Reeves mittlerweile den Hunde liebhabenden Profi-Killer John Wick. In den vier Filmen fliegen die Fetzen: Es wird geprügelt, geschossen und gemordet. Kein Wunder also, dass es auch an den Sets nicht immer ganz ungefährlich zuging.

Im Gespräch mit ComicBook.com erzählte der 58-Jährige kürzlich von seinem heftigsten Zwischenfall bei einem "John Wick"-Dreh: "Ich habe einmal den Fehler gemacht und einem Gentleman den Kopf aufgeschlitzt. Das war richtig beschissen", erinnerte sich der Schauspieler.

Nicht der einzige Unfall am Set: "Ein Typ wurde von einem Auto angefahren. Er musste ins Krankenhaus, aber es ging ihm schnell wieder besser. Ich meine, all diese Dinge, die wir tun - man muss aufpassen", betonte Reeves.

Chad Stahelski (54) führte bei allen vier Wick-Teilen Regie. Als gelernter Stuntman und Stunt-Choreograf weiß er genau, worauf es in einem richtigen Action-Kracher ankommt - und wie man unerwünschte Zwischenfälle auf ein Minimum beschränkt.