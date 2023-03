So trauert Hollywood um plötzlich verstorbenen "The Wire"-Star Lance Reddick (†60)

Nicht nur bei den Fans von Lance Reddick (†60) sitzt der Schock tief - auch zahlreiche Kollegen trauern in den sozialen Medien um den "The Wire"-Star.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Eine Woche vor der Premiere seines neuen Films, "John Wick: Kapitel 4", ist Schauspieler Lance Reddick (†60) am Freitag völlig überraschend verstorben. Nicht nur bei seinen Fans sitzt der Schock tief - auch zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter trauern in den sozialen Medien um den "The Wire"-Star.

Lance Reddick (†60, r.) ist am Freitag verstorben. Viele Kollegen und Wegbegleiter drückten in den sozialen Medien ihre Trauer aus. © Fotomontage: dpa/Evan Agostini, AFP/Frazer Harrison, dpa/Chris Pizzello, dpa/Warren Toda, dpa/Evan Agostini Mia Hansen, die Publizistin des Schauspielers, teilte inzwischen mit, Reddick sei "plötzlich verstorben" - sein Ableben habe aber "natürliche Ursachen" gehabt. Hansen führte aus: "Lance wird sehr vermisst werden. Bitte respektieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Privatsphäre seiner Familie."

Nachdem sich am Freitag (Ortszeit) die Nachricht von Reddicks Tod verbreitet hatte, war die Bestürzung riesig. "Lance Reddick war ein schöner und überzeugender Schauspieler. Und ein schöner Mensch. [...] In allem, was er tat, war er exquisit", schrieb Ben Stiller (57) auf Twitter. "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn (56) zeigte sich tieftraurig: "Lance Reddick war ein unglaublich netter Kerl und ein unglaublich talentierter Schauspieler. Das ist herzzerreißend." Promis & Stars Witzig oder beleidigend? Oscar-Host Jimmy Kimmel als "nationale Schande" betitelt Star-Autor Stephen King (75) berichtete, dass er gerade dabei gewesen sei, wieder einmal "The Wire" durchzugucken, als er von Reddicks Tod im "schrecklich unfairen Alter von 60 Jahren" erfuhr. "Wunderbarer Schauspieler; wundervoller Mann. Das sind traurige Neuigkeiten." Dutzende weitere Hollywood-Stars wie Jeffrey Dean Morgan (58. "The Walking Dead"), Iain Armitage (14, "Young Sheldon"), Joe Manganiello (46, "Magic Mike") und Patton Oswalt (54, "King of Queens") drückten ihre Trauer und den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus.

"Suits"-Star Wendell Pierce (59), der jahrelang mit Reddick für "The Wire" vor der Kamera gestanden hatte, beschrieb den Verstorbenen als Mann von "großer Kraft und Anmut". Er sei ein ebenso talentierter Musiker wie Schauspieler gewesen. "Eine plötzliche, unerwartete, scharfe, schmerzhafte Trauer für unsere Künstlerfamilie. Ein unvorstellbares Leid für seine persönliche Familie und Angehörige." Am 23. März feiert der vierte "John Wick"-Teil Premiere - Reddick spielt darin, wie auch in den bisherigen Teilen, eine der größeren Rollen. Er sollte in der kommenden Woche in der Talkshow von Kelly Clarkson (40) auftreten und für den Film um den von Keanu Reeves (58) gespielten Anti-Helden werben. Auf den Social-Media-Kanälen des Films hieß es: "Eine gutherzige Seele, ein wunderbarer Mensch und ein wahrer Freund. Wir sehen uns, Lance Reddick."

