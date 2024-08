Liebes-Drama des Jahres, doch Fortsetzung vor dem Aus: "Keine Welt, in der sie wieder zusammenarbeiten"

Doch mit diesem Siegeszug hatten wohl selbst die Studios nicht gerechnet. "Nur noch ein einziges Mal" schickt sich an, 300 Millionen US-Dollar (rund 269 Mio. Euro) einzuspielen, für eine Romanze eine schwindelerregend hohe Zahl!

2016 gelang Autorin Colleen Hoover (44) mit dem gleichnamigen Roman ein absoluter Welterfolg. Dass die Verfilmung also auch einige Batzen Geld an den Kinokassen einbringen würde, war wenig überraschend.

Lively spielt in dem Film die Blumenladen-Besitzerin Lily Bloom. © Sony Pictures

Nicht nur ihre Charaktere im Film haben eine zunehmend schwierige Beziehung miteinander, auch im echten Leben scheinen Lively und Baldoni keine Freunde mehr zu werden.

"Das ist Neuland und niemand hat eine Vorstellung davon, wie eine Fortsetzung aussehen könnte", sagte eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber dem Branchen-Portal Variety. "Es gibt wahrscheinlich keine Welt, in der diese beiden wieder zusammenarbeiten werden."

Ein Streit über den finalen Cut des Films, in den auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds (47, "Deadpool & Wolverine") verwickelt sein soll, könnte der Auslöser für das Zerwürfnis der Co-Stars sein.

Baldonis Wayfarer Filmstudio hält die Rechte an beiden Verfilmungen, was die Situation noch komplizierter macht. Doch es gibt auch Lichtblicke für alle Fans: Sein Charakter steht im zweiten Teil ohnehin nicht mehr so im Zentrum der Handlung und der 40-Jährige sagte bereits, dass er nicht als Regisseur zurückkehren müsste.

Lively und Baldoni könnten sich also deutlich besser aus dem Weg gehen als noch am Set von Teil eins ...